Snelladen langs de autobahn is ruk - Duitse ANWB eist actie

Lage temperaturen, skikoffer op het dak en een volgeladen auto. Wie met zijn EV naar de wintersport gaat, kan een snellaadpauze langs de autobahn goed gebruiken. Helaas is de kans op teleurstelling en frustratie groot.

Stel je voor: je gaat langs de snelweg tanken, komt de benzine druppelgewijs uit de pomp. En dus ben je bijna een uur bezig om je tank vol te gooien. Of: heb je net je auto volgetankt, maar je ziet nergens hoeveel de brandstof jou heeft gekost. Wie een benzine- of dieselauto heeft, kan het zich niet voorstellen, maar EV-rijders maken het volgens de Duitse zusterorganisatie van de ANWB vaak mee.

Veel laadstations scoren matig

Dat blijkt uit een onderzoek dat de ADAC deed. De organisatie testte de laadinfrastructuur op 50 locaties langs de vijftien langste autobahn-trajecten van Duitsland. Het oordeel is allesbehalve mals. Meer dan de helft van de onderzochte plekken scoort ‘matig’ tot ‘zeer matig’, terwijl geen enkele locatie een ‘zeer goed’ krijgt.

Slechts dertien locaties verdienen het oordeel ‘goed’. Die liggen allemaal bij zogenaamde Autohöfe, die meestal onder aan een afrit liggen. Van de tankstations/parkeerplaatsen (Raststätten) direct aan de snelweg, kreeg niet één het oordeel ‘goed’.

Hierop werden de laadstations beoordeeld

De ADAC onderzocht in totaal 50 parkeer- en rustplaatsen. Belangrijke criteria waren:

aantal laadpunten laadvermogens betrouwbaarheid apparatuur betaalmogelijkheden transparantie van de tarieven.

Ook comfortaspecten als een overkapping, verlichting, horeca en sanitaire voorzieningen wogen mee in het eindoordeel.

Autohöfe bij afritten scoorden gemiddeld beter dan laadstations direct langs de snelweg. Vooral omdat ze vaker meerdere snellaadpunten bieden. Voor een goede beoordeling moet een locatie minimaal tien laadpunten met elk 150 kW of meer hebben. En uiteraard moet alles goed functioneren.

Soms helemaal geen laadpalen

De grootste tegenvallers waren Aral Autohof Bremen Hemelingen (A1) en Total Autohof Großweitzschen tussen Leipzig en Dresden (A14). Deze twee hadden helemaal géén laadpalen. Ook bleek 22 procent van de onderzochte locaties (voornamelijk direct aan de autobahn) alleen te beschikken over trage 50 kW-laders, wat volgens de ADAC volstrekt onvoldoende is voor lange ritten.

Om binnen 20 tot 30 minuten weer verder te kunnen, is een laadvermogen van minstens 150 kW nodig. Dat moet dan ook per laadpunt beschikbaar zijn, en niet gedeeld via ‘splitting’.

Lichtpuntjes: ultrasnelladers tot 400 kW

Toch zag de ADAC ook vooruitgang: 31 van de 50 onderzochte locaties (62%) hebben inmiddels ultrasnelladers van 300 kW. Twee Autohöfe – Rosi’s Autohof Fulda Nord (A7) en Inntaler Autohof Raubling (A93, vlak voor de Oostenrijkse grens onder München) – beschikken zelfs over 400 kW-laders en kregen een ‘goed’.

De beste locatie van allemaal is de Euro Rastpark Schweitenkirchen aan de A9 tussen Ingolstadt en München, gevolgd door de Aral Autohof Königslutter (A2) ten zuiden van Wolfsburg.

Klooien met de caravan

Op het gebied van comfort blijft er nog veel te wensen over. Geen enkele locatie bood een overdekte laadplaats. Slechts twee autohöfe maakten het mogelijk om met een camper of aanhanger te laden zonder af te koppelen. Ook stonden laadpalen vaak ver weg van de voorzieningen of op donkere plekken, wat tot puntenaftrek leidde.

Betaalproblemen en onduidelijkheid over de kosten

Daarnaast blijft betalen bij de laadpaal een struikelblok. Bij slechts iets meer dan de helft van de onderzochte locaties kun je direct betalen met een pinpas of creditcard . Ook de prijstransparantie laat te wensen over. Bij bijna alle snellaadpunten werd de prijs per kWh wel vooraf getoond, maar na de laadbeurt was de totaalprijs bij slechts 16 van de 36 locaties te zien. Zoiets zou bij een gewoon tankstation ondenkbaar zijn.

ADAC eist actie

Volgens de ADAC is de huidige situatie onvoldoende voor de groei van de elektrische mobiliteit. De organisatie eist meer en krachtiger laadpunten langs snelwegen, duidelijke prijzen, kaartbetaling bij elke paal en meer comfort zoals overkappingen, verlichting en voorzieningen.