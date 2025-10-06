Laden in Europa: dit land is peperduur, maar de meeste frustratie hoor je ergens anders

Nieuws

Met de elektrische auto door Europa rijden is makkelijker dan ooit, maar nog niet overal probleemloos. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat sommige landen flink in de papieren lopen of juist voor frustratie zorgen.

Met de elektrische auto op vakantie gaan is allang geen uitzondering meer. Van de Noordkaap tot Cyprus en zelfs op Jersey (Kanaaleiland) werd afgelopen zomer volop geladen. Toch zijn er nog wat valkuilen die Nederlandse vakantiegangers in het buitenland kunnen tegenkomen.

Laadstress voorbij

Volgens de ANWB hoeven elektrische rijders die langs de Route du Soleil of over de autobahn trekken, niet bang te zijn voor lege accu’s. Het netwerk van snelladers is inmiddels zo goed dat er van echte laadstress nauwelijks nog sprake is. Ook campings spelen steeds beter in op de groeiende groep elektrische rijders door laadpunten te plaatsen, vaak zelfs geschikt voor auto’s met caravan.

Problemen in Spanje

De meeste klachten kwamen uit Spanje, waar defecte laadpalen voor frustratie zorgden. Dat is opvallend, want juist daar werd 172 procent vaker geladen dan vorig jaar. De groeiende vraag legt dus ook de zwakke plekken bloot.

Portugal op slot

Helemaal lastig is Portugal. Buitenlandse laadpassen werken hier vrijwel nergens, ook niet bij internationale netwerken zoals Ionity of Tesla. Alleen met een lokale pas kun je terecht, maar die krijg je eigenlijk alleen als je er woont. De ANWB adviseert reizigers daarom de Portugese Miio-app te gebruiken om toch stroom te kunnen tanken.

Zwitserland het duurst

Tot slot nog een land waar laden prima werkt, maar wel flink in de papieren loopt: Zwitserland. Met een tarief van bijna één euro per kWh is het Alpenland veruit het duurst van Europa.