Review: Volvo ES90 (2025) verslaat BMW i5 niet met prijs, maar met geluid

Tests

Volvo beleefde een valse stroomstart met de EX30 en EX90, maar neemt nu revanche. Van de fluisterstille ES90 worden we in meerdere opzichten hebberig.

Wat valt op aan de Volvo ES90?

Dit is niet zomaar een hatchback-versie van de Volvo EX90, de elektrische SUV die in 2024 verscheen. De ES90 is alweer een stapje verder met zijn laadtechniek. Hij is uitgerust met 800 volt-technologie en kan snelladen met 380 kW (Single Motor Extended Range: 350 kW). Daarmee troeft hij de EX90 af, want die moet het nu nog doen met 250 kW en 400 volt. Maar vanaf modeljaar 2026 is ook de EX90 weer helemaal bij.

Volvo beweert verder dat voor de ES90 tien minuten snellaadtijd voldoende is voor 300 kilometer rijbereik en dat het in alle versies 20 minuten kost om de batterij van 10 tot 80 procent op te laden. Met de EX90 ben je hiervoor minimaal een halfuur kwijt.

Alle elektrische modellen van Volvo zijn tot dusver SUV’s, maar dat is de ES90 gelukkig niet. Het is óók geen sedan; de ES90 staat hoger op zijn wielen. De grote achterklep is evenmin typisch voor een sedan, maar wel praktisch. Er kan 434 tot 733 liter in de bagageruimte, voor de laadkabel is plek in de frunk.

Wat is goed aan de Volvo ES90?

In de weelderige ES90 zou je de wereld wel willen doorkruisen. Niet alleen vanwege de grandioze stoelen en de overweldigende stilte in het interieur, maar ook omdat het onderstel zo goed is afgestemd. Zowel kleine snelweghobbels als grote verkeersdrempels worden gladgestreken iemand stiekem alle obstakels voor onze neus wegtovert. Standaard rijprogramma's (zoals Sport of Eco) heeft de ES90 niet.

Wel kun je de scherpte van de besturing en de stevigheid van het onderstel aanpassen. Er zijn twee smaken: soft en firm. One-pedal driving is mogelijk, maar de ES90 heeft geen handige peddels achter het stuur om te spelen met de mate van recuperatie.

Volvo heeft extra veel moeite gestoken in het geluidscomfort. Dat is uitstekend gelukt. Het lijkt wel of er geen buitenwereld is als je het portier achter je dichtdoet. Als zo’n meditatieve stilte op je zenuwen werkt, biedt Volvo soelaas met een superieure geluidsinstallatie van Bowers & Wilkins met Abbey Road-modus. De opnameruimtes van de Abbey Road-studio, waar ooit The Beatles beroemde platen maakten, dienden als inspiratiebron.

Het resultaat dat uit de 25 luidsprekers klinkt, is overdonderend, muziek luisteren was zelden aangenamer dan in de ES90. Na afloop van de testrit hebben we op de parkeerplaats zelfs nog wat nummers in de auto beluisterd omdat we zo benieuwd waren hoe ze zouden klinken. Het liefst zouden we het systeem in een doosje willen doen en heel goed bewaren … om het in onze eigen auto te monteren.

Wat kan beter aan de Volvo ES90?

We vinden weinig echte minpunten, of het moet de ruimte op de achterbank zijn. Niet dat je krap zit, maar vanwege het accupakket in de vloer zit je wel met je knieën tegen je kin. Voor one pedal driving waren peddels achter het stuur fijn geweest. Een echt minpunt is de krappe bagageruimte van 424 liter. In een kleinere Kia EV4 past meer (435 liter).

Verder staan we nog even stil bij een pijnpunt uit eerdere Volvo’s, die met softwareproblemen kampten. Met name Lidar was een zorgenkind. Lidar schat afstanden in door lichtpulsen te sturen en te meten hoe snel ze terugkaatsen. Zo herkent de auto obstakels, mensen en andere voertuigen heel precies en dat bevordert de veiligheid. Klinkt geruststellend, maar Lidar werkte bij de EX90 nog matig en dat leverde heel wat boze brieven en gefronste wenkbrauwen op bij pers en pubiek.

Ook bij de kleine Volvo EX30 ging er veel mis. Op de klachtenlijst stonden knoppen op het stuur die niet reageerden, onverwachte noodstops en schermen die uitvielen. Er moesten een terugroepactie en software-updates aan te pas komen om te redden wat er te redden viel.

Bij de ES90 blaast Volvo wat minder hoog van de toren. Lidar werkt nog niet perfect, maar verzamelt steeds meer data uit het dagelijkse verkeer en wordt dus steeds slimmer. We geven Volvo nu dus het voordeel van de twijfel.

Wat is de prijs van de Volvo ES90?

De Volvo ES90 gaat de strijd aan met auto's als de BMW i5 en Audi A6 e-tron. Volvo durft, want de prijs van de ES90 ligt op hetzelfde niveau. Voor de goedkoopste ES90 betaal je al 69.995 euro. De prijs van de Twin Motor (449 pk) loopt verder op: 85.995 euro. Het topmodel, de 686 pk sterke Twin Motor Performance, heeft een prijs van 91.945 euro. We zouden bijna aan een Volvo-verkoper willen vragen: weet u wel hoeveel dat in guldens is?

Alleen de 333 pk-versie is eind 2025 al in Nederland, de andere versies komen in 2026. Volvo-liefhebbers vragen zich misschien af er in de toekomst ook een stationwagonversie komt, een Volvo EV90. We moeten hen teleurstellen; niets wijst daar voorlopig op.

Wat vind ikzelf van de Volvo ES90?

We gunnen Volvo een succesje, nu het zo zijn best doet om zijn stekkerauto's te verbeteren. De ES90 heeft een opwindend design en rijdt heerlijk. Ga je overstag, aarzel dan niet en betaal 3510 euro extra voor de fenomenale geluidsinstallatie.

