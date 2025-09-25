Volvo EX90 op de schop: problemen aangepakt, sneller opladen, nieuwe functies

De Volvo EX90 moest het technische vlaggenschip worden voor het Zweedse merk, maar kampte met veel softwareproblemen. Voor modeljaar 2026 belooft Volvo een heleboel verbeteringen en nieuwe functies. Deels komen die ook ten goede van bestaande EX90's.

Volvo's grootste volledig elektrische SUV is uitgerust met het nieuwe 800-volt systeem, waarmee opladen sneller kan dan ooit. Tegelijkertijd maakt een krachtige upgrade van de centrale computer geavanceerdere veiligheids- en rijhulpsystemen mogelijk.

Onder de nieuwigheden vallen onder andere waarschuwingen voor gladde wegen, gevaren op de route en ongevallen, die kunnen worden doorgegeven aan de bestuurders van andere 'connected' auto's. Ook wordt de automatische e-callfunctie geïntegreerd met Emergency Stop Assist (ESA). 

'Automatische' noodhulp

ESA kan de auto beheerst tot stilstand brengen als de bestuurder niet reageert op waarschuwingen, bijvoorbeeld doordat hij of zij onwel is geworden. Zodra de auto stilstaat, belt het systeem automatisch een alarmcentrale van Volvo Cars. Die kan zo nodig op zijn beurt weer contact opnemen met de hulpdiensten.

Moderner panoramadak

Ook krijgt de EX90 een elektrochromatisch panoramadak. Dat kan het glas donkerder of lichter tinten om zonlicht te filteren of de privacy te vergroten. De Volvo ES90 heeft al zo'n dak en ook merken als Lexus, Renault en Volkswagen monteren het in een aantal modellen.

Continue updates voor verbeteringen en oplossingen

De EX90 2026 beschikt over een zeer geavanceerde computer, met een rekenkracht van 500 TOPS (triljoen bewerkingen per seconde). Volgens Volvo helpt deze computer om de veiligheid, prestaties en softwarefuncties steeds verder te verbeteren, door middel van continue over-the-air updates. 

Upgrade ook voor 'oude' EX90

Dit is niet alleen goed nieuws voor toekomstige EX90-kopers en -leaseklanten. Want ook de door softwareproblemen geplaagde berijders van de huidige EX90 krijgen deze hardware-upgrade. 

En hoewel Volvo dat niet met zoveel woorden zegt, gaan we ervan uit dat oude en eventuele nieuwe softwareproblemen van de huidige Volvo EX90 hiermee sneller worden opgelost. Overigens wordt de upgrade van de centrale computer gratis en voor niks uitgevoerd, tijdens een gepland dealerbezoek. 

250 kilometer in 10 minuten

Het nieuwe 800V-systeem dat de Volvo EX90 voor komend modeljaar krijgt, genereert minder warmte tijdens het opladen. Hierdoor wordt het opladen van de aandrijfbatterij versneld, daarbij geholpen door aangepaste, slimme batterijsoftware. Volgens Volvo kan de EX90 aan een snellaadpaal met 350 kW in slechts 10 minuten tot 250 km aan actieradius bijladen. 

Bovendien vermindert de nieuwe architectuur het materiaalgebruik. Dit levert gewichtsbesparingen op voor zowel de batterij als de elektromotoren, wat de efficiëntie én de acceleratie ten goede komt. Om misverstanden te voorkomen: helaas is de nieuwe 800V-architectuur alleen voorbehouden aan fabrieksnieuwe EX90's.

