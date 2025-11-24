Schok voor Volvo: Chinese EV's zijn de veiligste auto's van Europa

Nieuws

Chinese auto’s stonden ooit bekend om hun dramatische crashtests, maar dat beeld is volledig omgeslagen. Een blik op de nieuwste Euro NCAP-resultaten laat zien dat de veiligste auto's die momenteel in Europa worden verkocht, uit China komen. Al dan niet rechtstreeks.

Euro NCAP testte onlangs 23 nieuwe modellen. Bovenaan de lijst staat een compacte elektrische crossover uit China: de Leapmotor B10.

De auto scoort 93 procent bescherming voor volwassenen en kinderen.

Ook voor zijn assistentiesystemen verzamelt de Chinese nieuwkomer veel punten. Zo haalt-ie met twee vingers in de neus een veligheidsscore van de maximale vijf sterren.

Een stevige opsteker voor een onbekend merk, en tegelijkertijd een sterk signaal van het tempo waarin Chinese automerken volwassen worden. het zoveelste alarmsignaal uit China voor Europese autofabrikanten.

Volvo EX90 moet twee Chinezen voor laten

Ook de volledig elektrische Volvo EX90 werd getest, en eveneens met een uitstekend resultaat. Niettemin behaalde de grote elektrische SUV van de Zweedse veiligheidspionier een iets lagere totaalsore dan de Leapmotor B10. Zie de tabel hieronder.

Dat zegt veel over de verschuivingen in autoveiligheid. Chinese merken maken enorme stappen, tegelijkertijd kunnen traditionele merken de voorsprong die ze lange tijd hadden, niet vasthouden.

Van de 23 auto’s in de meest recente testronde van Euro NCAP kwamen er vier uit China – en allemaal scoorden ze vijf sterren. In tegenstelling tot een vijftal andere auto's, afkomstig uit Europa en Japan ...

Top 10 Euro NCAP-test november 2025

Merk en model Sterrenbeoordeling Bescherming volwassenen Bescherming kinderen Kwetsbare weggebruikers Veiligheidssystemen Leapmotor B10 5 93% 93% 84% 85% Mercedes CLE Coupé 5 93% 89% 87% 83% Hongqi EHS7 5 93% 85% 82% 83% Volvo EX90 5 92% 93% 82% 86% BYD Seal 6 5 92% 90% 84% 85% Tesla Model Y 5 91% 93% 86% 92% Cupra Formentor 5 91% 86% 79% 77% Skoda Elroq 5 90% 87% 77% 78% Skoda Enyaq 5 90% 87% 77% 78% Cupra Leon 5 88% 86% 82% 77%

Hoogste score ooit ook voor een Chinese auto

In de totaalranglijst van de afgelopen jaren staat de Tesla Model 3 nog altijd bovenaan. De auto heeft een lagere score voor bescherming van inzittenden (90%), maar compenseert dat met sterke prestaties in de overige categorieën. Van oorsprong is de Tesla natuurlijk Amerikaans, maar de Models 3 op de Europese markt zijn wel made in China. De Tesla-fabriek in Berlijn bouwt Tesla's Model Y.

Opvallende nummer twee in het totaalklassement is de Firefly, met 96 procent inzittendenbescherming – de hoogste score die Euro NCAP ooit heeft gemeten. En dat voor en Chinese nieuwkomer ...

Europese aanpassingen voor Chinese auto's

Chinese auto's die naar Europa komen, zijn trouwens niet identiek aan de versies voor de thuismarkt. Ze worden aangepast aan Europese eisen, en dat gaat verder dan een paar aanpassingen in de software. Meerdere vertegenwoordigers van Chinese merken bevestigen dat Europese exemplaren extra veiligheidsvoorzieningen en hardware-upgrades krijgen.

Blijf op de hoogte van de laatste autonieuws uit China én de rest van de wereld. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Overigens waren er van de 23 laatst geteste auto's slechts vijf stuks die niet de volle vijfsterrenscore behaalden. Dat waren de Toyota Yaris Cross, de BMW 2-serie Gran Coupé, de Nissan Qashqai, de Volkswagen Multivan en de Volkswagen Caddy.

Westen dreigt verder achterop te raken

Het oude beeld van onveilige Chinese auto’s is niet meer houdbaar. De Euro NCAP-lijst laat zien dat Chinese fabrikanten niet alleen concurrerend zijn, maar in sommige gevallen zelfs vooroplopen. En dat geldt niet alleen voor accutechniek en EV-platformen, maar dus ook voor veiligheid.

Al houd je natuurlijk altijd uitzonderingen. Dat laten de ronduit slechte NCAP-resultaten die de Dongfeng Box van een tijdje geleden zien.