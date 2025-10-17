In deze Chinese auto kun je maar beter een schietgebedje doen voor je instapt

Nieuws

Als EuroNCAP zijn sterren voor de botsproeven uitdeelt, houdt de autowereld zijn adem in. De Volkswagen T-Cross haalde een matige score, maar vooral de kleine Dongfeng Box kreeg er ongenadig van langs van het testteam.

Niet alleen Michelin deelt sterren uit, EuroNCAP doet hetzelfde. En het is net zo spannend voor de automerken, want weinig sterren kan flinke krassen in je reputatie slaan. Vooral de Dongfeng Box kwam slecht uit de test.

Wat is EuroNCAP

Hoe zat het ook alweer? Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) test en beoordeelt de veiligheid van nieuwe auto’s. Het onafhankelijke instituut voert crashtests uit en kijkt vervolgens hoe goed een auto inzittenden en voetgangers beschermt bij een ongeluk.

Daarnaast test Euro NCAP de werking van veiligheidssystemen zoals noodremassistentie en rijstrookhulp. Elke auto krijgt een score van nul tot vijf sterren: hoe meer sterren, hoe veiliger de auto.

Audi Q3, Mazda6e 5 sterren EuroNCAP

Met elke nieuwe auto die in Europa op de markt komt, wordt een getest en gebotst tot er alleen nog een hoopje schroot over is. De meeste modellen zijn hartstikke veilig en halen de maximale score. Zo haalden de Mazda 6, de Audi Q3 en de BMW X3 de volle mep aan sterren binnen.

Het leukst is het natuurlijk om te kijken naar auto’s die minder goed scoren. De DS No8 viel bijvoorbeeld een beetje tegen, met vier van de vijf sterren. Het is niet zo dat hij genomineerd kan worden voor wrak van de maand. De botsproeven doorstond-ie prima, maar de auto heeft geen detectiesysteem voor achterpassagiers. De keurmeesters van EuroNCAP zijn onverbiddelijk en delen dan subiet een ster minder uit.

Volkswagen T-Cross minder veilig

Sommige auto’s kregen maar drie sterren. De Volkswagen T-Cross bijvoorbeeld, die recent werd gefacelift en daardoor weer moest aantreden. Wat bleek? Met name op het gebied van veiligheid voor kwetsbare weggebruikers en veiligheidssystemen deed de T-Cross het niet zo best.

Volkswagen kan nog als excuus gebruiken dat de T-Cross in de basis een zeven jaar oude auto is. Maar bij de Dongfeng Box is er geen smoesje mogelijk. Ook deze kleine Chinees kreeg maar drie sterren van EuroNCAP. In deze auto kun je maar beter wél een schietgebedje doen voor vertrek, want vooral de veiligheid voor de inzittenden was benedenmaats.

Dongfeng Box valt door de mand

Er was één onderdeel bij de controleurs extra de wenkbrauwen fronsten. Bij een frontale botsing met een andere auto, blijken meerdere lasnaden los te laten. Als dat gebeurt, verfrommelt de carrosserie sneller en worden de passagiers minder goed beschermd. Verder kan de automatische vergrendeling niet worden gedeactiveerd, waardoor hulpverleners meer moeite moeten doen om de inzittenden van de auto te redden.

Het houdt maar niet op. De airbag in het stuur werd bij de botsproef niet voldoende opgeblazen, waardoor het hoofd van de bestuurder het stuur raakte. Daarnaast kunnen harde delen van het dashboard letsel veroorzaken aan de benen van inzittenden. Tot slot heeft Dongfeng te weinig gedaan om te voorkomen dat de voorpassagiers bij een zijbotsing tegen elkaar stoten.

Aled Williams, baas van de botsproeven, was er als de kippen bij om Dongfeng een veeg uit de pan te geven: “De Dongfeng Box kan niet tippen aan de veiligheidsniveaus van andere kleine EV’s die door Euro NCAP zijn getest. Waar betaalbare modellen als de BYD Dolphin Surf, de Fiat 500e, de Firefly, de MINI Cooper E, de Lynk & Co 02 en de nieuwe Renault 4 en 5 vier of zelfs vijf sterren behaalden, blijft de Box daar met drie sterren duidelijk bij achter. Dat laat het grote verschil in veiligheid zien tussen de Dongfeng en zijn concurrenten.”

Dongfeng en Landwind

We moeten onwillekeurig denken aan de Chinese Landwind X6. Die haalde in 2005 het nieuws toen hij in de Euro NCAP-crashtest volledig bezweek. De carrosserie vouwde bij de frontale botsing als een harmonica in elkaar, met zwaar letsel voor de inzittenden als gevolg. Het model kreeg nul sterren en werd symbool voor slechte veiligheid uit China.