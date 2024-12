Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Renault ons verblijdt met een hot hatch met Porsche-power en minister Madlener ons een dooie mus opdient. Top en flop.

Top - Renault 5 Turbo 3E is ook in het echt een monster

De Renault 5 E-Tech is nog maar net te koop of Renault kondigt al een nieuwe versie aan. De Renault 5 Turbo 3E met meer vermogen dan een Porsche 911 Carrera 4S. Vraag is alleen wat de Alpine A290 straks nog voor meerwaarde heeft ...

Top - Toyota betaalt voor jou de extra bpm

Toyota vindt dat de keuze voor zuinig rijden beloond moet worden. Daarom incasseert de importeur de bpm-verhoging voor 2025. Tenminste als je een hybride of elektrische Toyo bestelt. In het geval van Toyota’s duurste plug-in hybride gaat het om slechts 95 euro. Bij andere modellen scheelt het meer. Het zijn geen schokkende bedragen, maar we waarderen het gebaar.

Top - Met deze goedkope EV kun je echt iets

Eindelijk komen Chinese merken met goedkope elektrische auto’s naar Nederland. De Dongfeng Box biedt heel veel waar voor zijn bescheiden prijs, al zit er een addertje onder het gras.



Flop - Tesla Model 3 vanaf 14.000 euro, maar niet de versie die jij wilt

Is dit hét moment om een tweedehands Tesla Model 3 te kopen? Op Marktplaats staan er bijna 1000 te koop en de prijzen gaan door de bodem. De vraag is of je wel zo’n vroege Model 3 moet willen ...

Flop - Zo duur werden auto's van 1970 tot 2024



Is een nieuwe auto peperduur geworden of zit dat tussen onze oren? We vergelijken de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe auto tussen 1970 en 2024.

Flop - Hoera, we mogen weer 130! Maar waar?



De PVV maakte er een punt van bij de verkiezingen: we zouden overdag weer 130 km/h mogen rijden. Inderdaad: in 2025 mag het. Op ongeveer 3,2 procent van het Nederlandse snelwegennet. En je moet er best een stukje voor rijden ...