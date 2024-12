Nieuws

De PVV maakte er een punt van bij de verkiezingen: we zouden overdag weer 130 km/h mogen rijden. En inderdaad: in 2025 mag het. Op ongeveer 3,2 procent van het Nederlandse snelwegennet. En je moet er best een stukje voor rijden ...



Nog voordat het kabinet Schoof-Wilders er zat, werd duidelijk dat het nog heel lastig werd om de maximumsnelheid weer op te schroeven naar 130 km/h. Daarvoor staan een hoop regels en problemen over stikstofuitstoot en biodiversiteit in de weg.

130 km/h op 3 stukken snelweg



Maar uiteindelijk is het dan toch zover: de partij van Wilders en het kabinet hebben geleverd. In 2025 gaat de maximumsnelheid overdag inderdaad omhoog naar 130 kilometer per uur. Hoera! Hoewel? Het gaat voorlopig om slechts drie stukken snelweg en het duurt ook nog wel even. Het streven is om de maximumsnelheid uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 te verhogen. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener (PVV) onlangs bekendgemaakt.

Actie De vernieuwde Volkswagen Golf Rij de vernieuwde Golf nu ook als plug-in hybride met 142 km* elektrisch bereik.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Waar mag je straks overdag 130 rijden?



En waar mogen we straks weer lekker 'racen'? Het gaat om de A7-Afsluitdijk, tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen (ca. 28 km), de A7 tussen de aansluiting Winschoten en de grens met Duitsland (ca. 16 km), en de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug (ca. 16 km).



Het onderzoek naar de A37 tussen knooppunt Holsloot en aansluiting Zwartemeer (ca. 19 km) loopt nog. De uitkomst hiervan wordt in januari 2025 verwacht.



130 op nog geen 3,2 procent van het snelwegennet



Dat wordt filerijden wanneer alle snelheidsbeluste Randstedelingen, Limburgers, Brabanders en Gelderlanders noordwaarts gaan om het gaspedaal flink in te drukken. Om in brokstukjes zo'n 79 kilometer - het stuk A37 meegerekend - 130 te kunnen knallen. Oftewel op pak 'm beet 3,1867 procent van het Nederlandse snelwegennet (2478 km). Dat klinkt als symboolpolitiek.

Schrale troost: als je er echt een uitje van maakt, ga je natuurlijk heen en weer en kun je bijna 160 kilometer 'beesten'. En dan maar hopen dat - als je van Winschoten naar Nieuweschans rijdt - je niet in de file komt vanwege een grenscontrole ...



Kan er nog een kink in de 130-kabel komen?



Hoewel, er zit nog wel een addertje onder het gras: bij de RIjksoverheid lezen we namelijk dat: "Nu minister Madlener dit besluit heeft genomen kan de zienswijzeprocedure beginnen, waarin mensen op het besluit kunnen reageren. Als die reacties zijn verwerkt, kunnen de verkeersbesluiten in het 1e kwartaal van 2025 definitief worden gemaakt."

Maar als er in de zienswijzeprocedure steekhoudende juridische bezwaren naar voren worden gebracht, is nog maar de vraag of het besluit standhoudt. Wordt vervolgd!