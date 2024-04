Nieuws

Jaren geleden ging de maximumsnelheid op de snelweg tussen 06:00 en 19:00 uur van 130 naar 100 km/h. Nu onderzoeken de formerende partijen of ze dit weer terug kunnen draaien. Maar juich niet te vroeg, want met de huidige torenhoge brandstofprijzen is 130 km/h allesbehalve een lolletje.

PVV, VVD, NSC en BBB overwegen om de maximumsnelheid weer op te krikken naar 130 km/h. De beoogde regeringspartijen willen weten welke consequenties dit zou hebben en hebben dit vraagstuk dan ook neergelegd bij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor meer autonieuws zit je goed bij onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Naar 100 km/h voor stikstofruimte

Het kabinet Rutte besloot eerder om de maximumsnelheid overdag te verlagen naar 100 km/h. Rutte van de vroemvroempartij VVD noemde de beslissing destijds ‘een echte rotmaatregel’ en iets waar hij ‘ongelooflijk van baalde’. Maar met de maatregel kon de stikstofuitstoot worden teruggedrongen, waarmee er ruimte ontstond voor andere belangrijkere zaken, zoals het bouwen van nieuwe woningen en de aanleg van wegen.

De effecten van de verlaging blijken echter tegen te vallen. Zo zei Wim de Vries - hoogleraar stikstofeffectanalyse van de universiteit van Wageningen - vorige maand tegen het AD dat het terugdringen van de maximumsnelheid op papier slechts voor 0,2 procent reductie van de uitstoot van stikstof zorgt. Volgens De Vries wordt de natuur dus amper geholpen door de maatregel.

Benzineverbruik 100 km/h vs 130 km/h

Of de maatregel de natuur spaart mag dan twijfelachtig zijn, zeker is wel dat je auto een stuk zuiniger is bij 100 km/h. Gemiddeld rijdt een auto met een verbrandingsmotor tussen de 15 en 25 procent zuiniger ten opzichte van 130 km/h.

Dit kun je zelf gemakkelijk testen, door het zelf bij te houden. Daarvoor begin je bij de stap: verbruik auto berekenen. Pak de rekenmachine erbij en krijg eindelijk antwoord op de vraag: Hoe zuinig rijdt mijn auto?

Het stroomverbruik van de populaire Volvo EX30 bij 100 km/h (boven) en 130 km/h (onder):

Stroomverbruik 100 km/h vs 130 km/h

Bij elektrische auto’s is het verschil nog groter. Hoe meer je de snelheid opvoert, hoe harder de actieradius naar beneden holt. Kijk maar eens naar de getallen uit onze actieradiustest. Het is niet zeldzaam dat de actieradius van een EV die 130 km/h rijdt bijna 50 procent minder is dan met een snelheid van 100 km/h.

Als je kostbare brandstof of stroom wilt besparen, is het dus sowieso verstandig om het gas los te laten bij 100 km/h. Wat de overheid ook beslist.