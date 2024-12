Gebruikte Tesla Model 3 nu spotgoedkoop, maar niet de versie die jij wilt

Nieuws

Is dit hét moment om een tweedehands Tesla Model 3 te kopen? Op Marktplaats staan er bijna 1000 te koop en de prijzen gaan door de bodem. De vraag is of je wel zo’n vroege Model 3 moet willen ...



De goedkoopste Tesla’s Model 3 op Marktplaats.nl kosten tussen de 14.000 en 17.500 euro. Dan gaat het meestal om de Standard Range-versie, met een WLTP-actieradius van 415 kilometer. Kijk je naar het vermogen (238 pk), de honderdsprint (5,6 s) en de rijke standaarduitrusting, dan is zo’n vroege Model 3 een aanlokkelijke deal.

Garantie Tesla Model 3



Nadeel: in de 14.000-euroklasse dateren vrijwel alle Models 3 uit 2019 en hebben ze rond de 200.000 kilometer achter de kiezen. Dat betekent dat zowel de algemene fabrieksgarantie (4 jaar of 80.000 km) als de garantie op het accupakket verstreken is. Overigens verschilt de batterijgarantie per uitvoering. Voor een Model 3 Standard Range is dat 8 jaar of 160.000 km, bij een Model 3 Long Range of Performance garandeert Tesla het accupakket tot 8 jaar of 192.000 kilometer.

Slechte afwerking Tesla Model 3 (2019-2020)



Een ander euvel van veel Tesla’s Model 3 uit het eerste bouwjaar was de slordige afwerking. Veel Model 3-rijders klaagden over scheef gemonteerde panoramadaken, losrakende afdichtrubbers, lekkende koplampen en achterlichten en een matige lakkwaliteit.



Heb jij geen last van pietlut-isme en wil je gewoon een goedkope Model 3, dan houden we je niet tegen. Wees wel alert op bovengenoemde afwerkings-issues, en luister goed of de slijtagegevoelige draagarmen geen nare bijgeluiden produceren. Een accudegradatietest bij Aviloo of Dekra laat zien hoe goed het batterijpakket nog is en voorkomt nare verrassingen.

Faceliftversie 2021 sterk verbeterd



Misschien is het wel beter om voor een Tesla Model 3 van na de eerste facelift te gaan (modeljaar 2021). Die kwam eind 2020 op de markt en is vanbuiten het gemakkelijkst te herkennen aan de matzwarte portierhendels, logo’s en raamlijsten. Wie beter kijkt, ziet ook licht gewijzigde koplampen.

Belangrijker zijn de sterk verbeterde afwerking en de slimme warmtepomp, door Tesla de Octovalve genoemd. Die verbruikt bakken minder energie dan oude elektrische kachel. Zeker in de winter is dat lekker. Het accupakket werd eveneens efficiënter, waardoor het bereik licht toenam, terwijl het vermogen ook een flinke upgrade had gekregen. Dat bedraagt vanaf de facelift maar liefst 325 pk.

Daarbij kregen de voorste zijruiten dubbel glas, waardoor de auto vanbinnen stiller werd. Ook werden de materialen in het interieur opgewaardeerd. Zo voelen de metalen knoppen op het stuur hoogwaardiger aan dan hun kunststof voorgangers. En zo zijn er nog een heleboel kleine wijzigingen die het leven aan boord aangenamer maken.

Prijzen tweedehands Tesla Model 3 vanaf 2021



Een andere voordeel is dat Models 3 uit 2021 vaak nog een stukje algemene garantie hebben. En doordat ze bovendien minder hebben gereden, is ook de batterijgarantie nog van toepassing. Alleen heeft elk voordeel z’n nadeel: een Tesla Model 3 van na de eerste facelift zit in een heel andere prijsklasse dan de allergoedkoopste exemplaren. Reken op prijzen vanaf zo’n 27.000 euro. Hieronder 3 voorbeelden van Models 3 Standard Range Plus, met 325 pk en een WLTP-bereik van 448 km.

Tesla Model 3 Standard Range Plus - 2021 - 85.000 km - € 26.999

"Met een witte blijf je zitten", zeiden autoverkopers voeger. Bij de Tesla Model 3 was die aloude wijsheid niet van toepassing, omdat het een hele tijd de standaardkleur was. Op dit exemplaar heb je nog 75.000 kilometer batterijgarantie. De algemene garantie is verstreken, maar de aanbieder is Bovag-lid, dus wellicht dat je er een Bovag-garantie bij kunt pingelen.



Tesla Model 3 Standard Range Plus - 2021 - 59.871 km - € 27.900

Voor deze blauwe Model 3 betaal je iets meer dan voor het witte exemplaar hierboven, maar hij heeft twee voordelen. Om te beginnen de kleur: zo'n blauwe Tesla Model 3 zie je niet op elke straathoek, zodat je er minder snel op uitgekeken raakt. Daarnaast geldt er voor deze auto van februari 2021 nog een kleine staartje fabrieksgarantie van zo'n twee maanden of 20.000 kilometer. Op de accugarantie kun je zelfs nog tot 2029 een beroep doen - tenzij je voor die tijd de 180.000 kilometer hebt overschreden.



Tesla Model 3 Standard Range Plus - 2021 - 57.983 km - € 27.950

Donkerrood moet je kleur zijn, maar het is in elk geval minder saai dan wit. Verder biedt deze Model 3 dezelfde voordelen als de blauwe auto hierboven ten opzichte van het bijna 1000 euro goedkopere, witte exemplaar. De fabrieksgarantie van deze rode duurt zelfs nog iets langer: tot april 2025. Verder biedt het verkopende bedrijf uit zichzelf een aankoopkeuring aan; dat schept vertrouwen.