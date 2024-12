Renault 5 Turbo 3E ziet eruit alsof-ie nooit in productie gaat, maar komt echt

Nieuws

De Renault 5 E-Tech is nog maar net te koop of Renault kondigt al een nieuwe versie aan. Een dik ding met meer vermogen dan een Porsche 911 Carrera 4S, maar waarschijnlijk niet de versie waar jij op zit te wachten.

De hier afgebeelde Renault 5 Turbo 3E is niet de goedkoopste Renault 5 van minder dan 25.000 euro waar veel Nederlandse en Belgische kopers naar uitkijken. Die komt ergens in 2025 op de markt. Voor de 5 Turbo 3E moet je dieper in de buidel tasten, al weten we nog geen prijs. Terwijl je 2 portieren inlevert, want het is een 3-deurs.

De 5 Turbo 3E ziet er zo maf en over de top uit dat het lijkt alsof-ie nooit in productie gaat, maar echt, hij komt op de markt. Dat belooft Renault, al laten de Fransen verder nog bijna niets los.



500 pk

Wanneer de Renault 5 Turbo 3E precies te koop is, is bijvoorbeeld nog niet bekend. Renault heeft het over 'verschillende evenementen waar meer details over de auto worden vrijgegeven'. Dat zullen geen brocante markten in Franse plattelandsdorpjes zijn. Race-events in mondaine steden liggen meer voor de hand. De Renault 5 Turbo 3E levert immers 500 pk.

Dat vermogen is een stuk meer dan de 160 pk van de oorspronkelijke 5 Turbo uit de jaren 80. Dat iconische Renaultje is in de James Bondfilm 'Never Say Never Again' te zien in een beroemde achtervolgingsscène met de mooie, maar o zo slechte Fatima Blush achter het stuur.

Niet bepaald anoniem

Had Fatima de elektrische opvolger onder haar kont gehad, dan had ze 007 ongetwijfeld het snot voor zijn ogen gereden; de 5 Turbo 3E accelereert in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h. De auto is niet nieuw-nieuw, al op de autosalon van Parijs in 2022 toonde Renault de 5 Turbo 3E E-Tech electric. Die conceptcar zag er nog wilder uit, maar ook de productieversie die Renault nu heeft onthuld, gaat niet bepaald anoniem door het leven.

Renault 5 Turbo 3E prijs

De twee elektromotoren van de 5 Turbo 3E geven hun 500 pk aan de achterwielen. De laadpoort vind je in de achterste luchtinlaat. Voor een zo laag mogelijk gewicht, is de carrosserie van koolstofvezel. De kleuren zijn geïnspireerd op die van de rallyversies van de oude 5 Turbo. Over de topsnelheid doet Renault nog geen uitspraken. Ook naar de prijs is het nog gissen, maar die zal uiteraard hoger zijn dan 25.000 euro.