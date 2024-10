5 dingen die de Renault 4 (2025) anders doet dan de Renault 5

Nieuws

Eindelijk is de productieversie van de nieuwe elektrische Renault 4 (2025) in z’n geheel onthuld. Hij deelt 68 procent van z’n onderdelen met de Renault 5. Maar een aantal zaken doet-ie ook helemaal anders. Een overzicht.

Technisch komt de elektrische Renault 4 sterk overeen met de Renault 5 die we afgelopen week reden. Zo brengt Renault ook de elektrische 4 om te beginnen met twee accupakketten op de markt.



Daarvan is de 40 kWh-versie goed voor een bereik van ruim 300 kilometer, en komt de Renault 4 met 52 kWh 400 kilometer ver. Net als de Renault 5 komt de R4 er voorlopig in twee vermogensvarianten. De tamste Renault 4 krijgt 120 pk, tegenover 150 pk voor de sterkste variant.



De krachtigste Renault 4 sprint in 8,5 seconden naar 100 km/h. De Renault 5 doet er een halve tel minder over. Aan een inhaalmanoeuvre van 80 tot 120 km/h ben je met de Renault 4 slechts 7 tellen kwijt en de topsnelheid bedraagt 150 km/h – exact gelijk aan de top van het Vijfje. Vraag je je af wat de belangrijkste 5 verschillen zijn? Wij zetten ze voor je op een rijtje.

1. Renault 4 is een SUV en geen hatchback





Terwijl de Renault 5 een klassieke hatchback is, heeft de 4 meer het uiterlijk en karakter van een SUV. Dat zie je vooral aan de hoogte. De Renault 4 steekt 1,57 meter de lucht in, terwijl de 5 het bij 1,50 meter voor gezien houdt. Renault benadrukt het SUV-karakter van de 4 verder door hem iets hoger op de wielen te zetten en hem in een aantal versies speciale rijstanden mee te geven.



Renault doopt dit systeem ‘Extended Grip’ en Viertjes die hiermee zijn uitgerust, krijgen af fabriek vierseizoenenbanden. Bij Extended Grip kun je via het menu met rij-instellingen kiezen voor ‘Snow’ en ‘All-terrain’. Hiermee blijft de auto volgens Renault ook op een gladde ondergrond moeiteloos op de been, al is het dan geen vierwielaandrijver.

2. Renault 4 (2025) is een betere gezinsauto

Terwijl de Renault 5 zich vooral richt op één- en tweepersoons huishoudens, is de Renault 4 een volwaardige gezinsauto. Want hij is niet alleen 7 centimeter hoger dan de 5, maar ook 22 centimeter langer. Ook in de breedte en met z’n wielbasis is de Renault 4 de 5 de baas. Daarmee nestelt de Renault 4 zich tussen de Renault 5 en de Captur in. Achterpassagiers hebben logischerwijs meer been-, hoofd- en schouderruimte, en de kofferbak van de 4 slikt heel wat liters meer dan die van de 5.



Afmetingen Renault 4 Renault 5 L/b/h (m) 4,14/1,80/1,57 3,92/1,77/1,50 Wielbasis (m) 2,62 2,54 Bagageruimte 420 l 326 l

3. Renault 4 heeft een nostalgisch dak

Kijken we naar het patroon van het stalen dak van de R4, dan herkennen we het profiel van het oermodel. Als je het dak van de Renault 4 bovendien een echte SUV-uitstraling wilt geven, dan kies je voor dakrails. Een stoer accent dat de Renault 5 moet missen.



Alternatief kun je bij de R4 gaan voor de uitvoering Plein Sud. Net als de klassieke Renault 4 Plein Air heeft die versie een zwart stoffen vouwdak. Maar à la 21ste eeuw is dat nu wel elektrisch bediend. Het stoffen dak is verkrijgbaar op twee uitvoeringen van de Renault 4, de Techno en de Iconic. Het vouwdak heeft geen nadelige invloed op de hoofdruimte.

4. Renault 4 heeft nieuwe kleuren



Bij de Renault 5 zijn het de felle lakkleuren die in het oog springen, voor de R4 gaat Renault de wat subtielere kant op. Minder schreeuwerig, meer richting pastel, hoewel er ook een knalrode kleur (rouge Karmin) tussen zit. Verder kun je kiezen uit wit, grijs, zwart, terracottabruin, blauw en de nieuwe kleur Vert Hauts-de-France. Die lijkt op het Bleu Île-de-France uit 1961 (het geboortejaar van het oermodel), maar heeft nu een parelmoerachtige look. Wel vragen we ons af: is het nu blauwachtig groen, of groenachtig blauw?

Wil je weten wat de Renault 4 gaat kosten? Meld je aan voor de kosteloze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

5. Renault 4 is praktischer te beladen

De Renault 4 is niet alleen handiger in het gebruik dan de 5 omdat-ie groter en ruimer is. Renault heeft de R4 een paar extra praktische eigenschappen meegegeven om het beladen gemakkelijker te maken. Zo hoef je volle boodschappentassen of je huilende peuter niet meer op de grond te zetten voordat je de achterklep kunt openen. Dat kun je bij de R4 doen met de afstandsbediening, maar ook door je voet onder de bumper te bewegen.



IJslanders zijn dan weer blij met de neerklapbare leuning van de passagiersstoel, zodat ze de vangnetten voor papegaaiduikers gewoon meenemen. Geen nood: ook een keukentrap of een langwerpig meubelbouwpakket past in de R4.

Wie SUV zegt, koppelt daar graag letterlijk ‘caravan’ achter. Nu kan de Renault 4 wel iets meer trekken dan de Renault 5, maar met een maximaal aanhangergewicht van 750 in plaats van 500 kilo, moet je geen tandemasser achter de Renault 4 willen hangen.