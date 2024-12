Zo duur werden auto's: in 1970 kocht je een middenklasser voor de prijs van een fatbike

Nieuws

Is een nieuwe auto peperduur geworden of zit dat tussen onze oren? We vergelijken de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe auto tussen 1970 en 2024.

Prijs nieuwe auto 1970: 3389 euro



Als je in 1970 de showroom instapte, had je aan 7455 gulden (3389 euro) doorgaans wel genoeg om een nieuwe auto te kopen. Dat was destijds de gemiddelde prijs die Nederlanders voor hun auto op tafel legden. De Citroën SM was in 1970 net geïntroduceerd en trok veel nieuwsgierigen naar de showroom. Niet dat je die meekreeg voor 7455 gulden. Voor een SM moest je je Rijkspostspaarbank-rekening plunderen: met 36.900 gulden was het een van de allerduurste auto's in de prijslijst van 1970. Voor de helft had je 'al' een DS 21.

Maar ook de Godin was voor de meeste mensen te duur. De verkoper kon je onder het genot van een kop koffie en een Roxy-sigaret misschien overtuigen van de basisuitvoering van de eveneens gloednieuwe Citroën GS. Deze GS Confort (op z'n Frans, dus met 'n') kostte ongeveer 7455 gulden.



Gemiddelde prijs nieuwe auto 2024

In 2024 red je het niet met 3389 euro. De gemiddelde prijs van een nieuwe auto is gestegen naar 48.118 euro. Een elektrische auto ligt met zijn aanschafprijs van 52.439 euro nog licht boven het gemiddelde, maar de kans is groot dat dit met de komst van alle betaalbare EV's volgend jaar al verandert. Diesels en plug-in hybrides zitten ver boven het gemiddelde, lpg en benzine duiken er juist onder.



Is een auto duurder geworden?



Natuurlijk kun je niet zomaar de prijs van 1970 vergelijken met die van 2024. Dan moet je een dijk van een inflatiecorrectie toepassen én meenemen dat auto's tegenwoordig aan veel strengere veiligheidseisen moeten voldoen. Zo heeft de GS Confort uit het voorbeeld niet eens hoofdsteunen, die kostten 75 gulden per stuk en waren voorbehouden aan de duurdere Club-uitvoering.

Laten we ook niet te nostalgisch doen over de tijd waarin je nog met een kater en zonder gordel de weg op mocht. In 1970 vielen er liefst 3250 doden in het verkeer, in 2023 waren het er nog maar 684. En dat terwijl Nederland in 1970 13 miljoen inwoners telde en slechts 2,4 miljoen personenauto's. In 2024 hebben exact 9.413.692 auto's een Nederlands kenteken.

Prijs nieuwe auto stijgt



Tegelijk heeft iedereen die klaagt dat een auto zo duur is geworden gelijk. In 2010 was de gemiddelde aanschafprijs nog 24.096 euro, in 2020 was het al gestegen naar 38.373 euro. Het gemiddelde inkomen steeg minder hard; van 32.500 euro in 2010 naar 42.000 euro in 2024.

Bovag en RAI Vereniging, die alle cijfers verzamelen, bevestigen de trend: "De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe personenauto steeg in 2024 met 4,1 procent, naar 48.118 euro. Deze stijging past binnen de trend van de afgelopen jaren, waarin de prijzen consequent toenemen."

Gemiddelde autoprijs 2024

Benzine 35.373 euro

Diesel 92.117 euro

Lpg 23.646 euro

Hybride 39.944 euro

Plug-in hybride 74.553 euro

EV 52.439 euro

Bron: BOVAG/ RAI Vereniging, cijfers t/m sept 2024

