Waarom de ontwerpers van Citroën dit artikel moeten lezen

De tijd waarin Citroën voorop liep met een gedurfd design, ligt helaas steeds verder achter ons. Tal van deze modellen vieren dit jaar hun jubileum. Wij duiken de geschiedenisboeken in en zetten er zeven voor je op een rijtje. Wellicht dat de huidige ontwerpers inspiratie kunnen opdoen uit dit artikel ...

1. Citroën B10 - 100 jaar

In de jaren 20 van de vorige eeuw onderscheidde Citroën zich van zijn concurrenten door voorop te lopen op het gebied van technische vernieuwingen. Zoals met de B10 in 1924: de eerste in serie geproduceerde auto met een geheel stalen carrosserie. Een behoorlijke innovatie, want in die tijd werd er vaak nog gewerkt met houten frames, die gevoelig waren voor houtrot en weinig bescherming boden bij een aanrijding.



Het chassis van de B10, dat was overgenomen van zijn voorganger B2, was eigenlijk niet op het extra gewicht van de stalen carrosserie berekend, waardoor het nogal doorboog en de deuren tijdens het rijden soms zelfs open sprongen. De B10 werd daarom al snel vervangen door de B12, met een verstevigd onderstel.



2. Citroën Traction Avant - 90 jaar

André Citroëns zoektocht naar technische vernieuwing kende een hoogtepunt met de komst van de Traction Avant in 1934. Het was de eerste in serie geproduceerde auto met voorwielaandrijving, wat ook de naam Traction Avant verklaart: ‘trekkracht vooraan’.



Het chassis was vervangen door een zelfdragende carrosserie en er waren vier onafhankelijk geveerde wielen met hydraulische remmen. Allemaal zaken die we ook nu nog kennen in moderne auto’s. De ultieme Traction was de zescilinder, die een paar jaar later op de markt kwam en de uitstekende rijeigenschappen van de viercilinder modellen combineerde met de prestaties en souplesse van een grotere motor. Het maakte de Traction ook tot de ideale vluchtauto voor bankrovers, wat hem de bijnaam ‘gangsterlimo’ opleverde.

3. Citroën TUB - 85 jaar

Voordat Citroën in de tweede helft van de jaren 30 een nieuwe bestelwagen ontwikkelde, interviewde men eerst tientallen eigenaren van bedrijfsauto’s. Voor het eerst werden de wensen van de gebruiker als uitgangspunt genomen, in plaats van de ideeën van de constructeurs. Het leverde een opmerkelijk ontwerp op, waarin de bestuurder ver naar voren was geplaatst, zodat achter hem een lange laadruimte overbleef.



Die was hoog genoeg om erin te kunnen staan en was toegankelijk vanaf de achterzijde én via een schuifdeur aan de zijkant. Een revolutie in een tijd dat bestelwagens nog gewoon op personenauto’s waren gebaseerd. Het nieuwe model werd TUB genoemd en kende slechts een korte carrière, want drie maanden na de presentatie brak de Tweede Wereldoorlog uit. Na de oorlog werd de TUB niet meer geproduceerd, maar het concept leeft voort in vrijwel elke moderne bestelwagen.

4. Citroën CX - 50 jaar

Zelfs een vooruitstrevend model als de Citroën DS had niet het eeuwige leven. Daarom werd in 1974 de Citroën CX als vervanger gepresenteerd. Het dashboard was zo vormgegeven dat alle knoppen te bereiken waren zonder dat de chauffeur zijn handen van het stuur hoefde te halen en er was veel nadruk gelegd op een gunstige stroomlijn. Zelfs de naam was ervan afgeleid, want de Franse term voor de cW-waarde is Cx.



De CX schopte het tot Auto van het Jaar en al snel werd de reeks uitgebreid met een verlengde Prestige, een ruimte Break, een snelle GTI en een aantal onverwoestbare diesels. De meest tot de verbeelding sprekende CX is de GTI Turbo, die in een reclamespot uit de mond van Grace Jones kwam gereden.

5. Citroën XM - 35 jaar

Het eigenzinnige karakter van Citroën was in de jaren 80 misschien wat naar de achtergrond verdwenen, maar met de XM lieten de Fransen zien dat ze nog steeds bijzondere auto’s konden bouwen. Het hydropneumatische veersysteem was nu gecombineerd met elektronica en was daarmee beter dan ooit, en ook van het design was wat bijzonders gemaakt.



Het aanvankelijke succes verdween echter als sneeuw voor de zon toen bleek dat de XM last had van allerlei kinderziektes. Met name de elektronica vormde een zwakke plek. Citroën deed er alles aan om de kwaliteit te verbeteren, maar de oplossing kwam te laat: de reputatie van de XM was beschadigd en de klanten bleven weg. Onterecht, want de latere XM’s waren fijne en extreem comfortabele auto’s.

6. Xsara Picasso - 25 jaar

In de jaren 90 leek Citroën zijn creativiteit kwijt te zijn. Onder aanvoering van Peugeot-Citroënbaas Jacques Calvet werden modellen als de ZX, de Saxo en de Evasion ontwikkeld. Die waren weliswaar heel goed, maar vooral ook heel saai. Na Calvets vertrek in 1997 ontstond er echter ruimte voor meer creativiteit.



Een van de eerste resultaten daarvan was de Xsara Picasso, Citroëns eerste middelgrote MPV. Jazeker, die is al 25 jaar oud! Het concept was weliswaar niet nieuw (daarvoor had Citroën naar concurrent Mégane Scénic gekeken), maar het recept werkte en de kopers stonden ervoor in de rij. In dertien jaar tijd verkocht Citroën ruim 1,75 miljoen Xsara’s Picasso.

7. C4 Cactus - 10 jaar

Het is alweer tien jaar geleden dat Citroën vriend en vijand verraste met de C4 Cactus. Volgens de beste Citroën-traditie hadden de ontwerpers geprobeerd om het een keer helemaal anders te doen en daar waren ze aardig in geslaagd.



Met zijn gekleurde stootkussens aan de buitenkant leek de Cactus wel een conceptcar, terwijl aan de binnenkant het minimalistische dashboard opviel. Kocht je een automaat, dan kreeg je daarnaast ook nog twee voorstoelen die optisch met elkaar waren verbonden tot een bank. De Cactus was ruim, comfortabel en niet duur, maar voor veel mensen ook wat te extreem. Een versie waar de scherpe kantjes vanaf waren gefacelift kon daar helaas geen verandering in brengen.

Tekst: Thijs van der Zanden.