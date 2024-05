Dit is geen grap: deze Citroën bestaat echt

Nieuws

Nee, dit is geen Photoshop-grap en ook niet de Franse inzending voor het wereldkampioenschap touwtrekken. Deze Citroën Jumper Back to Back bestaat echt en het is nog een heel slim model ook.



Bedrijfswagens vinden we meestal niet heel spannend, maar deze Citroën Jumper is allesbehalve een doorsnee werkpaard. De Jumper is een van de Franse broers van de Fiat Ducato, de favoriete basis voor veel camperfabrikanten. Deze verrassende configuratie van de Jumper heet heel toepasselijk 'Back to Back', en is een geniaal idee. Niet zozeer voor bouwvakkers of stratenmakers, nee, vooral boekhouders zijn er dol op ...

Lagere kosten



De Citroën Jumper Back-to-Back werd gespot op Citroëns Britse website voor bedrijfswagens. Het idee achter de Jumper Back to Back is simpel: het verlagen van de productie- en transportkosten. Het merk Citroën is ooit gesticht door de Nederlander André Citroen, dus het zou ons niet verbazen als Citroën dit bespaaridee helemaal zelf verzonnen heeft. Maar het kan net zo goed Peugeot geweest zijn. Want dat merk past het Back to Back-principe toe bij de Boxer, een bedrijfswagen die nauw verwant is aan de Citroën Jumper - en de Fiat Ducato.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Tijdelijke constructie

De cabines van de Back to Back-busjes worden inclusief hun motor en versnellingsbak op een tijdelijke constructie aan elkaar geschroefd en zijn bedoeld voor derde partijen die campers, caravans of andere speciale voertuigen als auto-ambulances bouwen.

Dol op 'gekke' autonieuwtjes? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De productiekosten gaan omlaag doordat Citroën de busjes zonder de gebruikelijke chassis-cabine achterkant kan bouwen. Ook de transportkosten dalen, omdat de Jumper Back to Back minder ruimte inneemt dan twee complete Jumpers chassis-cabine. Omdat de busjes voorwielaandrijving hebben, zijn er geen aandrijfassen die na levering verwijderd moeten worden. Kortom, het scheiden van deze tweehoofdige Siamese tweeling is volledig pijnloos.