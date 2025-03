Column - 20 jaar verliefd en nu is het zover: de Citroën C6 is van mij

Nieuws

Ik werkte net als autojournalist toen de Citroën C6 op de markt kwam. Ooit moet ik die hebben, bedacht ik in 2005. Dat moment is gekomen.



Toen ik net in dienst was bij Auto Review, kwam de Citroën C6 op de markt. Veel te laat, in goede Zuid-Europese traditie. Pas na vijf jaar had de XM eindelijk zijn opvolger. Maar toen kwam er ook wat. Ik bleef maar kijken naar de details, zoals de holle achterruit, de vorm van de achterlichten en het silhouet met aflopende daklijn.

Alle persmappen, die we toen nog per post toegestuurd kregen (inclusief cd-rom voor de foto's) verdwenen in mijn tas, voordat de collega's er misschien mee aan de haal zouden gaan. Een aantal keren hadden we een C6 op de redactie en mijn prille fascinatie groeide uit tot hebberigheid.

De kortste samenvatting na bijna 20 jaar is: er staat een C6 voor mijn deur. En al moeten we niet té veel blijven hangen in het verleden, de aankoop bekroop me met nostalgie. De C6 is nog een klassieke Citroën, met hydropneumatisch veersysteem. Hij staat in een lange traditie met beroemde voorgangers als de XM, de CX, de DS en de Traction Avant. Hield je van grote Citroëns, dan kon je jarenlang terecht bij je 'eigen' merk. Vreemdgaan was niet nodig.



Ook een Citroën SM

De man die de C6 verkocht is een liefhebber; hij was bijna één met zijn Citroën en wilde hem dan ook niet verkopen aan een handelaar. Zijn C6 was meer dan een auto, het was een levensstijl. Achter de C6 stond een Citroën SM geparkeerd. Maar wat moest hij kopen, nu Citroën al jaren geen presidentiële auto's meer bouwt? Het wordt een DS 9, maar van dat oorspronkelijk Chinese model gaan francofielen niet meteen jubelen.

En daar zit de pijn voor liefhebbers van vooral Franse, Engelse en Italiaanse merken. Het is jammer dat je tegenwoordig zo moeilijk 'één met je merk' kunt zijn en dat sommige automerken je dwingen om vreemd te gaan. Daarom zetten we ook in 2025 de Blij dat ik dit rij-rubriek in ons magazine voort, waarin collega Gert Wegman en fotograaf Igor Stuifzand elke maand op zoek gaan naar onvervalste klassieke-autoliefde.

Misschien heb jij ook wel een auto met een verhaal en wil je dat met ons delen. Liep je na vele jaren aan tegen de droomauto uit je jeugd, of kreeg je bij toeval een bijzondere auto in handen? We horen het graag via redactie@autoreview.nl. Ondertussen brandt de Citroën-sleutel alweer in mijn zak. Tijd om de veerbollen en de V6 aan het werk te zetten en een eind te gaan toeren met de C6.