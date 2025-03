Test Dongfeng Box (2025): Nederlanders houden van veel voor weinig

Tests

Eindelijk komen Chinese merken met goedkope elektrische auto’s naar Nederland. ‘Veel voor weinig’ lijkt de enige manier om ons een beetje enthousiast te maken voor een nieuw en onbekend merk. De Dongfeng Box doet lang niet alles goed, maar maakt best indruk.

Dit is de betaalbare auto die we al veel eerder uit China hadden verwacht. Het ene na het andere merk kwam de afgelopen jaren met veel aplomb naar Nederland. Dat gebeurde vooral met dure SUV’s en limousines. Maar om Europeanen uit een BMW of Mercedes in een Xpeng of Nio te krijgen, moeten Chinezen meer bieden dan een leuke korting en een kinderachtig poppetje op het dashboard.

Pas als de prijs laag is, kijken we op van onze krant of smartphone voor wéér een nieuw merk. Een goedkoop model is de makkelijkste weg naar succes. Ook de Japanse en Koreaanse merken begonnen hun verovering van Europa met klein spul.



Schappelijke prijs van 23.499 euro

In China is Dongfeng een groot concern, dat al sinds 1969 auto’s en vrachtwagens bouwt. Europese kopers maken voor het eerst kennis met het merk via de Box, een elektrische auto voor een schappelijke prijs van 23.499 euro.

Hij is iets meer dan 4 meter lang en daarmee verslaat-ie de popperige Leapmotor T03 (3,62 meter) en Dacia Spring (3,70 meter) alvast. Erg origineel oogt de Box niet, aan de voor- en zijkant is het precies een Smart #1. Misschien dat Dongfeng het niet aandurfde om de Europese klanten meteen op een exotisch gebakje te trakteren. Lelijk is-ie overigens ook niet, eerder onopvallend.



Dongfeng Box Premium Edition heeft veel spullen

Met de standaarduitrusting zijn de Chinezen gul, vooral bij de 24.499 euro kostende Premium Edition. Stoelverwarming en -ventilatie, een 360-gradencamera, 17-inch lichtmetaal en adaptieve cruisecontrol zijn bij de prijs inbegrepen. V2L, waarmee de auto stroom kan terugleveren voor je elektrische fiets of huishoudelijke apparaten, is ook mogelijk. Dan betaal je alleen nog 319 euro voor een ontlaadkabel. Voordat je voor onaangename verrassingen komt te staan, waarschuwen we vast dat de laadkabel zelf evenmin standaard is, hij kost 249 euro.



Zo troeft hij Dacia Spring en Leapmotor T03 af

We zijn nog wat sceptisch als we de sleutel in ontvangst nemen. Waar zou Dongfeng op bezuinigd hebben om de prijs zo laag te krijgen, behalve op de laadkabel? Bij het instappen ontdekken we nog geen valkuilen. De ruimte is bijvoorbeeld uitstekend voor elkaar; we kennen middenklassers waar je beroerder in zit. Vier volwassenen passen prima in deze auto, waarmee de veel krappere Spring en T03 worden afgetroefd.

Ook het dashboard ziet er aardig uit: simpel en opgeruimd, maar beslist niet goedkoop. De twee riempjes boven het uitschuifbare dashboardkastje zijn een aardige vondst. Er past overigens alleen een laptop in. Nog geiniger wordt het als we de lounge-functie ontdekken. De voorstoel kan helemaal plat naar achteren, waardoor-ie aansluit op de achterbank. Als je achterin gaat zitten, kun je tijdens het opladen languit een serie kijken via het grote scherm in het midden van de auto. Een schoonheidsslaapje doen of een zak chips eten kan ook.

Zoals ook de actieradius van 310 kilometer niet onaardig is voor zo’n kleine auto. Snelladen doet-ie op een rustig tempo; om de 42,3 kWh-batterij van 30 naar 80 procent te vullen, ben je 30 minuten kwijt. Kan beter, maar verfijnde laadtechniek is kostbaar en zou de prijs opdrijven. Tot nu toe zijn we positief verrast.



Dongfeng Box: traag maar zuinig

Via een hendel aan het stuur zetten we de automaat in D. We rijden meteen een woonwijk met hoge verkeersdrempels in en die weet de Box keurig te overmeesteren. Ook korte hobbels en kleine oneffenheden in de snelweg verwerkt deze Dongfeng prima.

Mindere kanten zijn er ook, want een opwindende testrit is het niet. Er zit werkelijk geen greintje beleving in de Box. Sturen gaat gevoelloos en tijdens het rijden mis je de kracht die je normaal van EV’s verwacht. Het lijkt wel alsof de Box 2500 kilo weegt, in plaats van 1355 kilo. De snelheidsbeleving die EV-rijden in de stad zo leuk maakt, ontbreekt.



Op de snelweg is de Box tot 100 km/h mooi stil, maar boven die snelheid gaat de elektromotor fluiten. Dat klinkt nogal huiveringwekkend. Ook hier lijkt de Dongfeng wel een diesel, even inhalen gaat minder vlot dan we van EV’s gewend zijn. We zoeken de sprintcijfers van 0-100 km/h op om te kijken of de getallen ons vermoeden over de traagheid bevestigen, maar daarover zwijgt Dongfeng niet alleen in het Chinees, maar in alle talen. Alleen de 0-50 km/h wordt verklapt en dat duurt 4,6 seconden. Misschien dat de techneuten stiekem een dieselfanclub hebben opgericht in een achterafkamertje van de Dongfeng-fabriek in Wuhan.

Zuinig is de Box wel. Een uitgebreide actieradiustest kunnen we tijdens de korte kennismaking niet doen, tijdens een rit over de binnenwegen van de Kop van Noord-Holland (grijs weer, oneindig laagland, dik wolkendek, wel windstil), komen we niet boven de 17,0 kWh/100 km.



Zelf remmen

Zo blij als we van het verbruik worden, zo teleurgesteld zijn we vanwege het ontbreken van onze favoriete optie op een EV. Een van de fijnste dingen aan elektrisch rijden is one pedal driving. Je hoeft alleen maar je voet van het ‘gas’ te halen of de auto remt uit zichzelf af tot stilstand. In de Dongfeng Box kun je de mate van terugwinning van de remenergie wel instellen, maar zelfs in de meest krachtige stand moet je nog bijremmen.

Verder heeft de auto geen navigatiesysteem. Je koppelt makkelijk je smartphone draadloos met de auto, zodat je bijvoorbeeld via Google Maps kunt navigeren, maar je krijgt geen uitgebreid advies of je de bestemming haalt met de acculading. Bij goedkope auto’s is zo’n geruststellende service niet gebruikelijk, maar omdat Dongfeng verder zo gul is, vinden we het toch jammer.



Gewoon bij de dealer

Dongfeng doet niet mee aan de Chinese mode, waarbij je online een auto bestelt alsof je nieuwe lenzen nodig hebt en het verder maar moet uitzoeken met servicebeurten of proefritten. De Box is gewoon bij zes dealers verspreid over Nederland te bewonderen, van Gomes in Noord-Holland tot Baan in Twente. Kopers met koudwatervrees worden misschien over de drempel getrokken met vijf jaar garantie.



Als we de prijslijst doorlopen, blijkt zelfs de Chinese gulheid niet oneindig. Sinds de lancering van de zeer complete Premium Edition (24.499 euro) is ook de Style Edition met de eerdergenoemde instapprijs van 23.499 verschenen. Hij heeft een kleinere batterij (31,4 kWh) en dus een kleinere actieradius (230 kilometer) dan onze testauto. Verder is-ie minder royaal uitgerust. De stoelen worden verwarmd noch geventileerd, de 360-graden­camera ontbreekt en ook adaptieve cruise­control kun je op je buik schrijven. De prijs is lager, maar het scheelt slechts 1000 euro. Dan wordt de Leapmotor T03 met grotere actieradius (265 kilometer) en lagere prijs (nog geen 20.000 euro) ineens ook weer interessant …

Conclusie

Dongfeng betekent oostenwind. Ben je bijgelovig, dan kun je denken dat dit ongeluk brengt in een land waar de wind bijna altijd uit het westen komt. Maar de sterren staan niet ongunstig. Voor 24.499 euro krijg je een riant uitgeruste en ruime Premium Edition met een prima actieradius. Maar als je het moet doen met een kariger Style Edition, dan wordt de Box meteen minder interessant.