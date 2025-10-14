TEST - Deze nieuwe goedkope elektrische auto houdt Volkswagen en Renault scherp

Tests

Je krijgt maar één kans voor een goede eerste indruk. Dat geldt ook voor Firefly, een nieuw merk uit China dat speciaal voor Europa bedacht is. Pakt de Firefly die kans?

Voor nu heet de auto gewoon Firefly. Als het een succes wordt, volgen meer modellen en krijgt dit model alsnog een naam. Gezien de creativiteit die eigenaar Nio met zijn modelnamen aan de dag legt, houden we rekening met 'Firefly 01' of iets in die richting. Maar dat is voor later zorg, eerst moet de Firefly een hit zien te worden.



Nio verkocht dit jaar nog geen 100 auto's en kan wel een verkoopduwtje in de goeie richting gebruiken. Dat moet Firefly voor elkaar zien te boksen. Dit submerk is speciaal voor Europa ontwikkeld. De aanschafprijs is lager en daardoor de doelgroep groter. Fun fact: bij Nio in China vinden ze de Firefly zo geslaagd dat-ie inmiddels ook daar te koop is. Overigens heeft Nio geen gebrek aan zelfvertrouwen en komt het binnenkort met nóg een nieuw merk: Onvo. Dat gaat de strijd aan met Tesla, want daar voelt Nio zelf zich te goed voor.

Concurrent van Renault 5 en Opel Corsa-e

De Firefly is een elektrische 5-deurs hatchback in het B-segment die klanten bij de Mini Cooper E en de Renault 5 moet wegsnoepen. Die modellen worden opmerkelijk vaak genoemd door het merk zelf. Maar ook de elektrische Peugeot 208, Jeep Avenger en Opel Corsa zijn concurrenten. De Firefly ziet er in ieder geval origineel uit.

We vinden de kleine ronde koplampen en achterlichten met hiertussen een strook kunststof leuk gevonden, net als de brede C-stijl, een designfoefje waar je sinds jaar en dag ook een Volkswagen Golf aan herkent. De kunststof wielcovers beschermen het 18-inch lichtmetaal dat eronder verstopt zit en zorgen voor een betere stroomlijn, maar je kunt ze ook verwijderen. De gratis carrosseriekleur is lavendel. In China zijn ze dol op zulke zoetige kleurtjes, wij zouden 700 euro extra uitgeven voor antraciet of zwart.

Hoe onderscheidend de Firefly aan de buitenkant ook is, vanbinnen is het nogal doorsnee. Een dashboard met een scherm in het midden, een klein instrumentarium en een stuur. Komt een beetje kaal en killig over, vooral in het zwart, al zien de materialen er keurig uit, zelfs premium.

Achterwielaandrijving

De Firefly heeft achterwielaandrijving en een geavanceerde multilink-achteras. Die kom je niet zo vaak tegen in het B-segment. Meestal gaat het om een simpele torsieas. De Firefly ligt dan ook stevig op de weg, rijdt comfortabel en geeft een aangename duw in de rug zodra je het gaspedaal vloert. Al willen we hierbij wel opmerken dat we niet langer konden rijden dan twee uur en we vooral provinciale wegen aandeden met genoeg ander verkeer. Dat de Firefly met 1467 kg voor een EV geen zwaargewicht is, merk je. Het vuurvliegje is lekker wendbaar, als voelen het elektrische Vijfje en ook de Mini nog speelser en sportiever aan.

Van de ruimte worden we blij. Voorin, maar ook achterin zit je heel behoorlijk met voldoende bewegingsvrijheid voor de benen, de voeten en het hoofd. De wielbasis is met 2,62 m precies even groot als die van een nieuwe Volkswagen Golf, toch een auto uit een hoger segment. En ook de bagageruimte is voor zijn klasse dik in orde: 404 liter. De Renault 5 komt niet verder dan 326 liter.

Handig zijn de opbergruimtes onder de achterbank en de passagiersstoel. En dan is er ook nog een diepe frunk van 92 liter. Daarin kun je veel meer kwijt dan alleen het laadsnoer. Gek genoeg is die kabel niet bij de prijs inbegrepen en moet je hiervoor 199 euro extra uitrekken.

Aan de krappe kant

De software waarmee het 13,2-inch grote centrale scherm werkt, heet Aster, is door Nio zelf ontwikkeld en werkt snel. De menustructuur is helder en ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto zijn inbegrepen. Fijn is dat je alle waarschuwingspiepjes snel uit kunt zetten door op het scherm van boven naar beneden te swipen. Gelukkig draaft Firefly niet door met de digitalisering en zijn er zowaar ook echte knoppen te vinden, onder meer voor de audio. De spraakassistent heeft geen poppetje op het dashboard zoals bij Nio het geval is. Een overeenkomst is dat hij (of zij) nog geen Nederlands spreekt. Toen we naar Breukelen wilden navigeren, kregen we de route naar Brooklyn in New York voorgeschoteld …

Firefly actieradius

Dan het belangrijkste van een EV, de batterij. Die heeft een capaciteit van 41,2 kWh. Goed voor een actieradius 330 kilometer (WLTP). Daar houd je in de praktijk eerder 280 kilometer aan over. Dat is in tegenstelling tot de binnenruimte aan de krappe kant. Want juist vanwege die royale zitpositie kan de Firefly prima doorgaan als enige auto van een (klein) gezin.

De 150 pk sterke Renault 5 met 52 kWh komt in theorie 410 kilometer ver en dat is toch net even comfortabeler. De Firefly is wel 1090 euro goedkoper, ruimer én heeft zoals het een Chinese auto betaamt een heel rijke standaarduitrusting. Maar tegelijkertijd moet Firefly zich nog bewijzen op de markt en is Renault zo ingeburgerd als een croissant.

Prijs Firefly Nederland

In Nederland kost de First Edition-uitvoering 29.900 euro en kun je 'm al bestellen. Belgen moeten nog even geduld hebben. Onlangs is Hedin Automotive daar aangesteld als importeur van zowel Nio als Firefly. In september beginnen de commerciële activiteiten. De batterij 'swappen' zoals bij Nio kan niet. Nou ja, de auto is er wel voor de porren, maar de wisselstations van Nio zijn er niet op berekend. In China gaan ze die swapstations aanpassen, maar bij ons vooralsnog niet. Of de Firefly moet een daverend succes worden …



Conclusie

De Firefly maakt een goede eerste indruk. De binnenruimte is royaal, de afwerking keurig en het merk heeft duidelijk een vakkundig designteam aangenomen, zo origineel ziet de buitenkant eruit. Het onderstel biedt vooral comfort. Maar de Firefly maakt het zichzelf niet gemakkelijk. Voor hetzelfde geld rij je in een Volkswagen ID.3 en voor 1000 euro extra in een Renault 5 en beide hebben een grotere batterij.