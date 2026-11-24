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Welk Stellantis-merk beleeft een wederopstanding? Welk chic Duits merk zet zijn eeuwige concurrenten te kijk? En in welk land moeten ze helemaal niks van elektrische auto's hebben? Dit zijn de Europese verkoopcijfers van januari tot en met oktober 2026.

Eerst de cijfers van de totale Europese markt, inclusief Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Bijna één op de vier nieuwe auto’s was volledig elektrisch. Het BEV-aandeel steeg van 18,4 procent naar 24,8 procent.

Als we inzoomen op de EU, werden er 5,4 procent meer auto’s geregistreerd dan vorig jaar. De plug-in hybride is opmerkelijk populair; meer dan één op de tien nieuwe auto’s die de Europese showrooms dit jaar tot dusver verlieten, was een PHEV. Het aandeel van dieselmotoren is nog maar 6,2 procent.

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Kia passeert Hyundai

Kia en Hyundai gingen binnen dezelfde groep tegengestelde kanten op. In oktober groeide Kia 15,7 procent, terwijl het merk Hyundai 18,8 procent kromp. Over januari–oktober stond Kia daardoor ruim 86.000 registraties voor op Hyundai, waar het een jaar eerder nog achterlag.

Wie van de Duitse Grote Drie is het populairst? BMW steekt met 672.508 registraties met kop en schouders boven zijn eeuwige rivalen uit. Mercedes en Audi blijven op respectabele achterstand, met respectievelijk 576.126 en 550.803 gekentekende auto's.

Bij Stellantis zien we iets opmerkelijks: Fiat heeft een relatief goed jaar. Het registreerde ruim 292.000 nieuwe modellen, een plus van 25 procent. Alfa Romeo, DS en Lancia blijven zorgenkindjes. DS verkocht bijvoorbeeld maar 20.000 auto’s (-20,2 procent), ook Alfa Romeo blijft maar dalen (37.699 registraties, -26,1 procent). Lancia komt niet eens tot 10.000 registraties, maar hoopt dat de nieuwe elektrische Gamma voor een wederopstanding kan zorgen.

TEMU Range Rover is succes

Of je het leuk vindt of niet, de Chinese merken gaan als een speer. Leapmotor groeide van 20.830 naar 102.156 registraties (+390,4 procent). BYD registreert inmiddels meer auto’s dan Ford, Tesla en Nissan; er zijn 322.000 auto’s op kenteken gezet. Ook de plus van Chery is enorm; van 86.991 (2025) naar 295.969. De Jaecoo 7, TEMU Range Rover in de volksmond, is het succesvolste model van de Chery-groep.

Volkswagen is nog altijd onbedreigd het grootste autoconcern van Europa. Het gaat een fractie minder goed dan vorig jaar (-0,3 procent), maar Skoda (+5,6 procent) blijft voor lachende gezichten zorgen bij CEO Oliver Blume. Het is zelfs het 1-na-bestverkochte merk van Europa. Na Volkswagen, maar vóór nummer 3 Toyota.

Hoogste marktaandeel EV’s (jan-okt 2026)

Noorwegen 98,0% Denemarken 82,5% IJsland 54,3%

Laagste marktaandeel EV’s (jan-okt 2026)