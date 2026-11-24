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Mobilist, het online autoplatform waarmee Auto Review samenwerkt voor de private lease-aanbiedingen op de site, bestaat precies een jaar. En in dat eerste jaar is het aanbod op het platform al verdubbeld.

Mobilist ging in november 2025 online en regelt de private lease voor de merken van het Volkswagen-concern: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat en Cupra. Het platform is onderdeel van Volkswagen Pon Financial Services, een samenwerking tussen de financieringstak van Volkswagen en Pon, de Nederlandse importeur van deze merken. Wie bij Mobilist een auto least, betaalt een vast bedrag per maand, waarin onderhoud, verzekering en wegenbelasting al zijn inbegrepen.

Van 15.000 naar 30.000 auto's

Bij de start stonden er ruim 15.000 auto's op Mobilist, inmiddels zijn het er zo'n 30.000. Die groei komt voor een groot deel van aangesloten dealers, die hun auto's via Mobilist aanbieden naast hun eigen websites. "De verdubbeling van het autoaanbod laat zien dat steeds meer dealers Mobilist als aanvullend verkoopkanaal inzetten", zegt Priscilla Vos, directeur Digital & Direct bij Volkswagen Pon Financial Services.

Eigen klantportaal op komst

In het tweede jaar wil Mobilist nieuwe dealers aansluiten en bij de huidige dealers meer auto's aanbieden. Daarnaast werkt het platform aan een eigen klantportaal, een persoonlijke online omgeving voor klanten.

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Private lease-aanbiedingen van Mobilist

Wie op Auto Review door de private lease-aanbiedingen bladert, komt Mobilist geregeld tegen. Bij een aantal modellen is Mobilist op het moment van schrijven zelfs de goedkoopste aanbieder in de vergelijker op de site. Zo private lease je bij Mobilist een Seat Ibiza vanaf 333 euro per maand, een Skoda Kamiq vanaf 415 euro, een elektrische Skoda Elroq vanaf 551 euro en een elektrische Cupra Born vanaf 575 euro. Die prijzen gelden bij een looptijd van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar.

Omdat Mobilist het komende jaar meer dealers wil aansluiten, kan dat aanbod nog flink groeien.

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