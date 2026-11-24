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Een nieuwe hybride SUV met stoelverwarming, een achteruitrijcamera en een prijskaartje van nog geen 14.000 euro. Klinkt als een model van een Chinees budgetmerk, maar het is een Toyota. Hoe kan dat?

Wie in Nederland op zoek is naar een compacte SUV van Toyota, komt al snel uit bij de Yaris Cross. Maar in Japan heeft Toyota nog een goedkopere troef achter de hand: de Raize. Deze compacte SUV draait sinds 2019 mee en heeft nu een aantal interessante updates gekregen.

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Een maatje kleiner dan de Toyota Yaris Cross

Met een lengte van 3,99 meter is de Toyota Raize zo’n 19 centimeter korter dan de Toyota Yaris Cross. Toch biedt hij plaats aan vijf inzittenden. Dankzij zijn hoekige koets en relatief hoge bouw wordt de beschikbare ruimte optimaal benut.

De Raize is overigens niet helemaal een Toyota. Onderhuids is hij vrijwel identiek aan de Daihatsu Rocky, terwijl Subaru dezelfde auto onder de naam Rex verkoopt.

Hybride op een andere manier

Opvallend is dat de hybride-aandrijflijn anders werkt dan we van Toyota gewend zijn. De 1,2-liter driecilinder drijft namelijk niet de wielen aan, maar fungeert uitsluitend als stroomgenerator voor de elektromotor.

Die is goed voor 106 pk en 170 Nm. Het principe doet denken aan de e-Power-techniek van Nissan. Met een gewicht van slechts 1060 kilo heeft de Toyota Raize bovendien geen enorme hoeveelheid vermogen nodig.

Toyota biedt de Raize ook aan met een reguliere benzinemotor van 87 pk en een 1,0-liter turbomotor van 98 pk. Die laatste heeft standaard vierwielaandrijving.

Meer luxe voor weinig geld

Bij de modelupdate introduceert Toyota een nieuwe topuitvoering met de naam Z Powerful. Die onderscheidt zich met zwarte buitenspiegelkappen, deurgrepen en 17-inch lichtmetalen wielen. Ook zijn er nieuwe lakkleuren beschikbaar.

Verder krijgt de Raize verbeterde veiligheidssystemen, een aangepast instrumentarium en usb-c-aansluitingen. Stoelverwarming en een achteruitrijcamera behoren voortaan tot de standaarduitrusting.

Bijna 10.000 euro goedkoper dan een Toyota Aygo X

Maar het interessantst is natuurlijk de prijs. In Japan kost de goedkoopste Toyota Raize met hybride-aandrijflijn omgerekend zo'n 13.800 euro. Zelfs voor de rijk uitgeruste Z Powerful ben je slechts circa 15.100 euro kwijt.

Ter vergelijking: in Nederland betaal je voor de kleinere Toyota Aygo X Hybrid minimaal 23.750 euro. Voor de Toyota Yaris Cross moet je zelfs 31.695 euro neertellen. Daar koop je in Japan dus ruim twee hybride-exemplaren van de Raize voor ...

Waarom komt de Toyota Raize niet naar Nederland?

Behalve in Japan, wordt de Toyota Raize ook verkocht in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. Helaas is de kans klein dat we de Toyota Raize ooit bij de Nederlandse dealers zien staan. Het door Daihatsu ontwikkelde platform is niet ontworpen met de Europese regelgeving in het achterhoofd. De benodigde aanpassingen zouden de auto duurder maken, terwijl ook de Nederlandse belastingen hun duit in het zakje zouden doen.

Toch zou een betaalbare SUV als de Raize hier helemaal niet misstaan. Nederlanders zijn dol op compacte crossovers, een hoge instap en een laag brandstofverbruik. En zeker nu je voor een beetje nieuwe auto al snel 30.000 euro kwijt bent, lijkt ons een goedkopere Toyota hartstikke welkom. Al was het maar als tegenwicht tegen al die goedkope Chinese nieuwkomers.