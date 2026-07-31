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Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Deze Lexus is nu 2000 euro goedkoper - waarom zou je nog een simpele Toyota Yaris Cross kopen?

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Deze Lexus is nu 2000 euro goedkoper - waarom zou je nog een doodgewone Toyota Yaris Cross kopen?

De Lexus LBX is het chique broertje van de Toyota Yaris Cross. Dat zag je ook altijd duidelijk aan de prijs. Zág, want de instapversie van de LBX is goedkoper geworden. Hij kost nu nog maar 1000 euro meer dan een Yaris Cross met dezelfde motor. Wat is hier het addertje?

De Lexus LBX begon best lekker in Nederland. In 2023 en 2024 zorgde hij er bijna in z'n eentje voor dat de verkoopcijfers van Lexus  zo'n beetje verdubbelden ten opzichte van de drie voorgaande jaren. Al bleven de absolute aantallen nog altijd beperkt. Met 500 tot 600 nieuwe LBX'en was het wel klaar. Dit jaar gaat het nog wat minder en loopt de prognose duidelijk achter op de afgelopen jaren. Tijd voor actie ...

Lees ook TEST Lexus LBX - meer dan een Toyota Yaris Cross met kapsones? TEST Lexus LBX - meer dan een Toyota Yaris Cross met kapsones?

Lexus LBX 2000 euro goedkoper

Die actie onderneemt Lexus in de vorm van een prijsverlaging. Per direct is de basisversie omgedoopt van kortweg 'Lexus LBX' in 'Lexus LBX Preference Edition' en 2000 euro in prijs verlaagd. Hij gaat van 37.995 euro naar 35.995 euro. Helaas geldt de prijsverlaging alleen voor de instapper. De duurdere uitrustingsvarianten, die van de LBX meer een 'echte' Lexus maken, blijven even duur als ze al waren.

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Deze Lexus is nu 2000 euro goedkoper - waarom zou je nog een doodgewone Toyota Yaris Cross kopen?
Deze Lexus is nu 2000 euro goedkoper - waarom zou je nog een doodgewone Toyota Yaris Cross kopen?

Maar 1000 euro duurder dan Yaris Cross 130

In tegenstelling tot de Toyota Yaris Cross heeft de Lexus LBX standaard altijd minimaal 130 pk. Wil je de Yaris met dezelfde hybride-aandrijflijn als de LBX, dan ben je minimaal 34.995 euro kwijt. Het onderlinge prijsverschil is dus teruggebracht naar slechts 1000 euro. Wat krijg je daarvoor, behalve een chiquer merknaamplaatje en een iets anders design?

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Uitrusting zo goed als gelijk

Het korte antwoord: weinig, want de uitrusting van de goedkoopste Lexus LBX en de Yaris Cross 130 Dynamic is zo goed als identiek. Beide hebben 17-inch lichtmetalen wielen, automatische airco met twee temperatuurzones, een achteruitrijcamera, draadloze telefoonintegratie en een uitgebreide veiligheidsuitrusting inclusief grootlichtassistentie en adaptieve cruisecontrol.

Deze Lexus is nu 2000 euro goedkoper - waarom zou je nog een doodgewone Toyota Yaris Cross kopen?

Red Carpet Treatment

Wat de LBX extra biedt, merk je pas bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Daarbij maak je als Lexus-rijder aanspraak op het zogenaamde Red Carpet Treatment. Dat betekent een haal- en brengservice naar de garage of kosteloos vervangend vervoer (tot 100 km). Daarnaast krijg je je eigen, vaste monteur en krijg je je auto na de servicebeurt gewassen en gestofzuigd terug. Aan jou de keus of je daar 1000 euro voor over hebt ...

Deze Lexus is nu 2000 euro goedkoper - waarom zou je nog een doodgewone Toyota Yaris Cross kopen?
Deze Lexus is nu 2000 euro goedkoper - waarom zou je nog een doodgewone Toyota Yaris Cross kopen?

Addertje onder het gras: vernieuwde Yaris Cross

Maar er schuilt ook nog een addertje onder het gras ... Want vanaf september levert de Toyota-dealer de vernieuwde Yaris Cross. Die kost met 130 pk in First Edition-trim 35.295 euro. Oftewel 300 euro meer dan de huidige Yaris Cross 130 Dynamic en 700 euro goedkoper dan de basis-LBX. 

Lees ook Toyota maakt Yaris Cross 200 euro goedkoper, maar haalt ook opties weg Toyota maakt nieuwe Yaris Cross goedkoper, maar haalt ook opties weg

Alleen heeft de nieuwe Yaris Cross een iets groter multimediacherm (10,5 in plaats van 9,8 inch) dan de Lexus, en trakteert hij je ook nog op keyless entry en start, plus een draadloze telefoonlader. Dat zijn moderne gemakken die je eigenlijk ook in een premium Lexus verwacht, maar dus niet krijgt. Althans, niet in de instapper. Tel uit je winst ...

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NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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