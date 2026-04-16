Met de Yaris Cross (facelift) zet Toyota een slimme traditie voort

Door Jaap Peters
Toyota vernieuwt zijn belangrijkste auto's elk modeljaar héél minimaal. Dat is slim en gewiekst, want zo houd je de aandacht vast. Bij de Toyota Yaris Cross gaat het deze keer om een nieuw front.

Heb je de beelden van de nieuwe Toyota RAV4 gezien, dan ben je vast niet verbaasd als je naar de gefacelifte Yaris Cross kijkt. Met de vormgeving van de grille lopen beide modellen weer mooi in de pas. Die is bij de Yaris Cross nu ook in de carrosseriekleur gespoten en het onderste deel van de bumper is zwart. 

Eigenlijk kunnen we hiermee wel stoppen met typen, want dit is meteen het belangrijkste nieuws. Er zijn ook twee obligate nieuwe kleuren: Celestite Grey en Precious Bronze. Die laatste kleur zie je op de foto’s.

Verder werden hier en daar wat puntjes op de i gezet:

  • Nieuwe platina-kleurige deurbekleding en platina-kleurige afwerking op het instrumentenpaneel
  • Een sportiever gevormde stoel voor de Dynamic-uitvoering (met, jawel, weer platina-kleurige inzet)
  • Synthetische (neppe) leren bekleding op de Executive-uitvoering
  • Opnieuw een GR Sport-versie, met aangepaste bumpers, 18-inch wielen en een iets straffer onderstel. Binnenin krijg je sportstoelen en rode stiksels.
Toyota Yaris Cross prijs en levertijden (2026)

De eerste exemplaren van de nieuwe Yaris Cross worden in het derde kwartaal van 2026 in Nederland verwacht. Maar het spannedste nieuws, de prijzen, houdt Toyota nog even voor zichzelf. Motorisch blijft alles overigens bij het oude. De Yaris Cross is te koop als Hybrid 115 en als Hybrid 130.

Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

