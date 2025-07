Volvo-topman: "Waarom we toch een nieuwe Volvo XC90 nodig hebben"

Nieuws

De huidige Volvo XC90 werd in 2024 gefacelift, maar in de basis is het model al 10 jaar oud. Daarmee kan-ie nog wel een paar jaar mee. Maar dat vindt Volvo's topman Håkan Samuelsson lang niet genoeg.

In een gesprek met investeerders bevestigde Volvo-directeur Håkan Samuelsson dat een nieuwe generatie XC90 in de pijplijn zit: “We zullen een nieuwe Volvo XC90 nodig hebben.” Een concrete lanceerdatum noemde hij niet, maar tussen de regels door is duidelijk dat het project al in gang is gezet.

Lange adem voor plug-in hybrides

Volvo zette in 2021 vol in op elektrificatie, met de ambitie om vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's te verkopen. Maar door het wisselende tempo van EV-acceptatie wereldwijd, neemt het merk nu EV-gas terug. Niet zo gek, als je bedenkt dat de fabrikant onlangs een winstwaarschuwing heeft afgegeven. Volvo verwacht dit jaar 1 miljard euro minder winst te maken dan geraamd.

Dat is niet alleen vanwege de tegenvallende verkopen van, en de softwareproblemen met de Volvo EX90 en Volvo EX30. Een andere domper is dat Volvo zijn nieuwe elektrische topsedan, de ES90, niet in de VS op de markt gaat brengen.

Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling. Maar de auto wordt in China gebouwd en door de hoge importheffingen van de regering Trump, valt er geen slap knäckebröd meer aan te verdienen. Vanwege al die ontwikkelingen luidt Volvo's boodschap nu: plug-in hybrides blijven voorlopig een belangrijk tussenstation.

Nieuwe Volvo XC90 met techniek XC70

Samuelsson wees op de Chinese markt, waar binnenkort de nieuwe Volvo XC70 PHEV wordt gelanceerd. Deze SUV krijgt een indrukwekkend elektrisch rijbereik van 180 kilometer, dankzij een accupakket van 40 kWh.

De verwachting is dat deze technologie ook zijn weg vindt naar Europa – mogelijk dus in de nieuwe Volvo XC90. Kanttekening: die 180 kilometer is volgens de berekeningen van de Chinese CLTC-norm. Als we daar de WLTP-methode op loslaten, blijft daar vermoedelijk zo'n 140 kilometer van over. Maar ook dat is een goede waarde voor een stekkerhybride.

Volgens de CEO is dat een logische stap: “Plug-in hybrides met een groter bereik zijn een oplossing die we waarschijnlijk langer nodig hebben dan we dachten. Ook Europese klanten zullen dit willen.”

Nieuw platform biedt meer mogelijkheden

De Chinese XC70 staat op Volvo’s nieuwe SMA-platform (Scalable Modular Architecture), ontwikkeld binnen de Geely-groep. Dit platform is ontworpen voor geavanceerde aandrijflijnen en grotere accupakketten.

Als de derde generatie Volvo XC90 hierop gebaseerd wordt, betekent dat een afscheid van de huidige configuratie met een relatief kleine 14,9 kWh-accu. Daarmee heeft de Volvo XC90 Recharge een beperkt elektrisch bereik van 70 kilometer.

En juist dat wordt een probleem: sinds dit jaar zijn de regels voor het meten van CO₂-uitstoot bij plug-in hybrides aangepast. Daarbij worden modellen met kleinere batterijen zwaarder belast. In Nederland heeft dat vanwege de hoge bpm extra grote gevolgen voor de prijzen. Een Volvo XC90 PHEV die meer elektrische kilometers aankan, is dus niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven.