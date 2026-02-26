Met dit slimme trucje maakt Volvo de EX30 2000 euro goedkoper

Nieuws

De Volvo EX30 is 2.000 euro goedkoper geworden. Dat komt doordat het model voortaan leverbaar is met een nieuwe instapmotor. Op papier lever je flink in, maar toch is dit een slimme zet van Volvo.

Tot nu toe had de EX30 een basisprijs van 34.995 euro en kreeg je standaard 272 pk. Dat is voor een compacte elektrische SUV bepaald geen bescheiden hoeveelheid vermogen. Nu introduceert Volvo de P3 met 150 pk en daalt de prijs naar 32.995 euro.

Het nieuwe gamma van de Volvo EX30

Uitvoering P3

150 pk

51 kWh

337 km

134 kW DC P5

272 pk

51 kWh

337 km

134 kW DC P3 Long Range

150 pk

69 kWh

476 km

153 kW DC P5 Long Range

272 pk

69 kWh

476 km

153 kW DC P8 AWD

428 pk

69 kWh

450 km

153 kW DC Essential € 32.995 – – – – Core € 34.795 € 36.795 € 37.995 € 39.995 – Plus € 36.995 € 38.995 € 40.195 € 42.195 € 47.995 Plus Cross Country – – – € 44.195 € 49.795 Ultra – – – € 45.995 € 50.995 Ultra Cross Country – – – € 47.995 € 52.995 Plus Europa € 34.995 € 36.995 € 37.995 € 39.995 – Plus Cross Country Europa – – – € 40.995 € 43.995 Plus Black Edition Europa – € 37.995 – € 40.995 € 43.995 Ultra Europa – – – € 42.995 € 45.995 Ultra Cross Country Europa – – – € 43.995 € 46.995 Ultra Black Edition Europa – – – € 43.995 € 46.995

150 pk is echt niet weinig

Van 272 naar 150 pk is een forse stap terug. Je merkt het dan ook in de sprinttijden. De 272 pk sterke P5 doet 5,7 seconden over de 0-100. Dat is indrukwekkend snel, maar de EX30 P3 is met 8,6 seconden van 0 naar 100 km/u nog altijd vlot. Voor dagelijks gebruik in Nederland is het meer dan voldoende.

Bovendien blijft het maximale koppel van 343 Nm gewoon overeind en ligt de topsnelheid nog steeds op 180 km/u. En laten we eerlijk zijn: wie heeft in een compacte gezinsauto écht 272 pk nodig?

Actieradius blijft gelijk

Belangrijker misschien nog: je levert niets in op de technische specs. De P3 is leverbaar met het 51 kWh accupakket, goed voor maximaal 337 kilometer rijbereik, of als Long Range met 69 kWh en een bereik van 476 kilometer. Dat zijn dezelfde batterijen als bij de sterkere varianten. Ook de laadsnelheid blijft ongewijzigd: 134 kW voor de 51 kWh-versie en 153 kW voor de Long Range.

Met andere woorden: de P3 en P5 zijn technisch hetzelfde, alleen het vermogen verschilt. Ook op de uitrusting is niet beknibbeld.

Slimme zet in lastige markt

Dat Volvo deze stap zet, is niet toevallig. De belangstelling voor de EX30 is namelijk flink teruggelopen. In 2024, het eerste volledige verkoopjaar in Nederland, werden nog 10.802 exemplaren geregistreerd. In 2025 halveerde dat aantal ruim naar 5.269 auto’s. En in januari van dit jaar vonden slechts 278 EX30’s een nieuwe eigenaar.



Minder zeuren over pk’s

Een vermogen van 272 pk staat goed in de folder en doet het goed op verjaardagen. Maar heb je meer nodig? Eigenlijk niet. De nieuwe 150 pk-versie biedt prestaties die ruim voldoende zijn voor dagelijks gebruik.

En ja, je levert 122 pk in. Maar je betaalt ook 2.000 euro minder. Misschien is dat geen teleurstelling, maar gewoon een slimme, nuchtere keuze.