Volvo maakt zijn auto’s veiliger met een wel heel bijzondere verbetering

Volvo staat bekend als het automerk waar veiligheid op één staat. Maar nu hebben de Zweden een wel heel bijzondere maatregel genomen om die reputatie verder te versterken …

Volvo introduceert Centum, een speciaal ontworpen typografie die bestuurders helpt informatie sneller en rustiger te lezen op de beeldschermen in de auto. In samenwerking met letterontwerpstudio Dalton Maag ontwikkelde Volvo een lettertype dat de leesbaarheid op digitale schermen verbetert.

Elk detail, van de rondingen tot de afstand tussen de letters, is ontworpen om visuele ruis te verminderen. Volgens Volvo zorgt dat ervoor dat bestuurders minder lang naar het scherm hoeven te kijken en dus hun aandacht beter op de weg kunnen houden.

“Typografie is een van de krachtigste, maar vaak ondergewaardeerde middelen om veiliger rijden te ondersteunen,” zegt Matthew Hall, UX-ontwerpdirecteur bij Volvo Cars.

Minder afleiding

Nu fysieke knoppen steeds vaker plaatsmaken voor aanraakschermen, wordt het bedienen van simpele functies zoals de temperatuur of ventilatie vaak een kwestie van zoeken. Een duidelijk lettertype kan daarbij het verschil maken tussen snel iets vinden en secondelang zoeken. 

Hoewel er geen onderzoeken zijn die bewijzen dat een duidelijk lettertype direct de verkeersveiligheid verbetert, ligt het idee in lijn met Volvo’s bredere veiligheidsfilosofie: elk detail telt.

Debuteert op EX60

Het nieuwe lettertype maakt zijn debuut op de elektrische Volvo EX60, de opvolger van de XC60 die binnenkort wordt onthuld. Centum is geschikt voor meer dan 800 talen, waaronder Chinees, Arabisch en Japans, zodat het wereldwijd kan worden toegepast in alle nieuwe en vernieuwde modellen.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

