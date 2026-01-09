Best in Class. Mercedes-Benz Vans.

Volvo schept op over bereik nieuwe EX60 maar vergeet één ding

Binnenkort onthult Volvo in Stockholm de elektrische opvolger van de nog altijd populaire XC60. De Zweden beloven duizelingwekkende laadsnelheden en een ongekende actieradius. Maar daarbij vergeten ze één ding …

Volvo claimt dat de EX60 een WLTP-actieradius tot 810 kilometer heeft, en dat zelfs in vierwielaangedreven vorm. Volgens de Zweden is dat een nieuw actieradiusrecord voor het merk. Maar die claim nemen we met een korreltje zout. Als bewijslast citeren we uit een Volvo-persbericht uit 2010. Dat ging over de Volvo V70 met een spaardieseltje van 1,6 liter die 1750 kilometer op een volle tank haalde. Dat lijkt er meer op!

Grotere actieradius dan BMW iX3

Dat haalt de EX60 dus van geen kanten … Maar alle gekheid op een stokje: een bereik van 810 kilometer is natuurlijk indrukwekkend. En het is wel degelijk meer dan elke andere elektrische Volvo tot nu toe. En dat niet alleen, ook de BMW iX3 wordt afgetroefd. Weliswaar met slechts 5 kilometer, maar toch ...

Sneller laden dan ooit

Niet alleen de actieradius van de Volvo EX60 maakt indruk, ook het laden gaat sneller dan bij elke eerdere elektrische Volvo. Dankzij een 800V-boordnet kan de EX60 bij een 400 kW-snellader in tien minuten tot 340 kilometer rijbereik bijladen. Daarmee laadt de EX60 nog niet sneller dan jij je kopje koffie wegwerkt, al geven we hem nog wel een goede kans als je een gloeiendhete, XL cappuccino bestelt.

Meer garantie dan meeste concurrenten

Met alle softwaregedoe van de laatste tijd heeft het vertrouwen in Volvo een flinke knauw gekregen. Het is de Zweedse fabrikant veel aan gelegen om dit te herstellen. Tenminste, zo zien wij de de tienjarige garantie op het accupakket waarvan Volvo in een persbericht rept. 

Met uitzondering van Toyota, Lexus en KGM die ook tien jaar bieden, is acht jaar de standaard. Wel een kanttekening: de manier waarop Volvo de tekst formuleert, vermoeden we dat die extra lange accugarantie niet standaard wordt.

Nieuwe techniek, lager gewicht

De sleutel tot de grote actieradius is het nieuwe SPA3-platform, Volvo’s meest geavanceerde EV-architectuur tot nu toe. De accu maakt structureel deel uit van de carrosserie (cell-to-body) en de elektromotoren zijn in eigen huis ontwikkeld. 

Daarnaast past Volvo een nieuw accucelontwerp toe dat energiedichtheid en vermogen beter in balans brengt. Slimme software, ontwikkeld samen met het Britse Breathe Battery Technologies, zorgt ervoor dat de accu onder alle omstandigheden in het optimale werkgebied blijft.

Tot slot zorgt het gebruik van megacasting – waarbij honderden onderdelen worden vervangen door één groot gietdeel - voor een flinke gewichtsbesparing.

Tegengas tegen Chinese invasie

Al met al lijkt de Volvo EX60 een verrijking te worden voor de EV-markt. Samen met de BMW iX3 en de Mercedes CLA en de aankomende Mercedes GLB biedt hij een mooi tegengeluid voor alle doemscenario's over de Europese auto-industrie. 

Auto's als de EX60 hebben de Europeanen nodig om de oprukkende Chinese merken van repliek te dienen. Op 21 januari zijn wij aanwezig bij de live onthulling van de EX60, maar we zijn vooral benieuwd naar het onvermijdelijke duel met de BMW iX3. Wordt vervolgd!

Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

