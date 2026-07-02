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Met deze elektrische Volvo kun je sommige snellaadstations beter voorbij rijden

Bart Smakman
Door Bart Smakman
Met deze elektrische Volvo kun je sommige snellaadstations beter voorbij rijden

Geen tijd of zin om te wachten op de nieuwe Volvo EX60 die pas half juli in de showroom staat? De Volvo ES90 is al een tijdje op de markt en laadt vliegensvlug met 325 kW. Maar doet dat lang niet overal …

Elke ES90 schiet in 20 minuten van 10 tot 80 procent batterijlading. Om dat te bereiken, laden de uitvoeringen met de grote accu van 106 kWh nog sneller (350 kW) dan onze testauto met 92 kWh (300 kW).

Dat vraagt om een beresterke laadpaal en gelukkig kun je daarop filteren in het navigatiesysteem. De laadstations van Ionity zijn een veilige keus, want die gaan tot 350 kW. Bij de Fastneds van deze wereld zul je vaak palen van 150 of 200 kW tegenkomen en dan duurt het opladen simpelweg wat langer. Misschien kun je die maar beter voorbij rijden. 

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Zo verloopt snelladen met de Volvo ES90

Met deze elektrische Volvo kun je sommige snellaadstations beter voorbij rijden
  1. Met een voorverwarmde batterij pluggen we in bij Ionity: de laadsnelheid schiet direct naar 316 kW.
  2. Bij 10 procent starten we de stopwatch. Het laadvermogen is top: 325 kW is meer dan beloofd (300 kW).
  3. 20, 30, 40, 50 procent - tussen elk tiental zit slechts 2 minuten tijd. We denderen door met 260 à 270 kW.
  4. Bij 50 procent zet de daling in, maar bij 80 procent krijgen we nog altijd 126 kW. Eindtijd: 19 minuten.
Met deze elektrische Volvo kun je sommige snellaadstations beter voorbij rijden
Met deze elektrische Volvo kun je sommige snellaadstations beter voorbij rijden

Laadpoort Volvo ES90 zit op de ‘Tesla-plek’

Aangezien de laadpoort op dezelfde plek zit als bij Tesla’s (linksachter op de auto), kun je je bij de Supercharger keurig opstellen in het rijtje achterwaarts ingeparkeerde Tesla-modellen en werkt alles zoals Elon Musk het bedoeld heeft.

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De laatstations van Tesla zijn opgenomen in het navigatiesysteem, maar weet dat je voor de hoogste laadsnelheden beter naar Ionity kunt gaat. Daar staat tegenover dat opladen bij de Supercharger vaak veel goedkoper is. Bij de laadpoort van de ES90 zit een grote knop waarmee je de stekker na het opladen ontgrendelt. Die kwam bij ons handig van pas.

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Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

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