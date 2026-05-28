Nieuws

De nieuwste generatie elektrische auto's laadt zo snel dat je binnen tien minuten 300 kilometer kunt 'bijtanken'. Dat klinkt fijn, maar kan enorm in de papieren lopen. Al heeft Volvo een simpele oplossing.

In de eerste jaren van de elektrische auto was range anxiety de grootste nachtmerrie voor kersverse EV-rijders; zit er wel genoeg stroom in de batterij om op je bestemming aan te komen? En als dat niet zo is, hoe lang moet je wel niet wachten bij de laadpaal totdat je verder kunt? Snelladen kon nog niet. Geen fijn vooruitzicht als je je vlucht moet halen, een sollicitatiegesprek hebt of met twee blèrende kinderen op de achterbank zit.

Snelladen gaat steeds sneller

Nu auto’s als de BMW iX3 en de Volvo EX60 zo snel kunnen laden dat je nauwelijks tijd hebt om je koffie af te laten koelen, ontstaat een ander probleem.

Zo kan de nieuwe Volvo EX60 aan een 350 kW-snellader in slechts 16 minuten van 10 naar 80 procent laden. De nieuwe BMW iX3 haalt zelfs een maximale laadsnelheid van 400 kW. Daarmee kan hij in 10 minuten tot 300 kilometer aan actieradius bijladen. de recent onthulde Mercedes-AMG GT laadt zelfs met 600 kW; genoeg om in slechts 11 minuten van 10 naar 80 procent te gaan. In China zitten ze ook niet stil; integendeel. De Denza Z9 GT haalt een laadsnelheid van 1500 (vijftienhonderd) kW.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

Volvo-baas waarschuwt voor nieuw probleem

Anders Bell, de technische baas van Volvo, waarschuwt voor een nieuw probleem dat ontstaat. Range anxiety maakt plaats voor wat hij hot dog-anxiety noemt. Dit is een nieuw fenomeen: aan de snellader langs de snelweg betaal je veel meer voor de stroom dan bij de paal in de wijk of bij je thuis. Als je tijdens het opladen koffie en een Amerikaanse hotdog of Nederlandse gehaktstaaf gaat halen en even in de rij moet staan, lopen de stroomkosten zo hoog op dat je de duurste gehaktstaaf van je leven bestelt. Omdat het tegenwoordig zo belachelijk snel gaat.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Frikandellenfrustratie

Anders Bell heeft een simpele remedie tegen hotdog-angst, gehaktstaafgedoe of frikandellenfrustratie: laad de batterij van je ES90 of EX60 niet volledig op, en zelfs niet tot 80 procent, maar zorg ervoor dat je makkelijk thuis kunt komen en hang je auto daar aan de laadpaal. Een tip die eigenlijk nogal voor de hand ligt en natuurlijk niet alleen geldt voor Volvo-rijders …