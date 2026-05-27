Liefde van Duitse auto-industrie voor EV wordt elk jaar groter

De productie van elektrische auto’s in Duitsland neemt toe. Het ene record na het andere wordt verbroken. Alleen China profiteert nog sterker van de elektrische revolutie in de auto-industrie.

Al jaren hoor je dat de Europese auto-industrie de boot heeft gemist met de productie van EV's. Dat klopt wel een beetje, maar het beeld is rooskleuriger dan je zou verwachten. Duitsland is bijvoorbeeld aardig op stoom en na China veruit de grootste producent van elektrische auto’s en plug-in hybrides ter wereld.

In 2025 rolden in Duitse fabrieken 1,22 miljoen volledig elektrische auto’s van de band. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2024, en het was een record.

Duitsland bouwt 54 procent meer PHEV's

Bij de plug-in hybrides was de groei nog sterker. Dankzij een plus van maar liefst 54 procent kwam de productie van stekkerhybrides uit op 450.000. Tellen we EV's en PHEV's bij elkaar op, dan komt Duitsland uit op 1,67 miljoen auto’s met een stekker. Dat is wel een veel lager aantal dan China. Daar werden in 2025 16,1 miljoen stekkerauto's gebouwd - bijna tien keer zoveel!

Verenigde Staten blijft achter

Kijk je naar het aandeel elektrische auto’s en plug-in hybrides binnen de totale autoproductie van een land, dan is het verschil met China minder groot. China komt uit op 53,9 procent, Duitsland op 40,2 procent. De Verenigde Staten staat op de derde plaats, maar blijft met een aandeel van 10,4 procent en 1 miljoen gebouwde auto’s duidelijk achter bij Duitsland.

Zuid-Korea, Japan en Frankrijk komen zelfs samen niet aan het aantal stekkerauto’s dat in Duitse fabrieken wordt gebouwd. Voor dit jaar verwacht de Duitse branchevereniging VDA bovendien een verdere stijging naar 1,76 miljoen nieuwe auto’s.



Productie elektrische auto's keer 7

De groeicurve tussen 2020 en 2025 is sowieso indrukwekkend. In vijf jaar tijd is de productie van volledig elektrische auto’s in Duitsland verzevenvoudigd. Complete fabrieken zijn omgebouwd voor de productie van EV's, ook toeleveranciers gooiden het roer om. Een enorme operatie voor de hele sector.



In mei 2026 liep de de twee miljoenste volledig elektrische auto van BMW van de band, drie maanden eerder bereikte de Volkswagen-fabriek in Zwickau die mijlpaal al.

Meeste EV's gaan naar Groot-Brittannië

De meeste auto’s met een stekker uit Duitsland gingen vorig jaar naar Groot-Brittannië. In totaal exporteerde Duitsland 192.000 nieuwe auto’s naar het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgden Frankrijk met 106.000 en de Verenigde Staten met 98.000 auto’s.

EV's houden autoproductie Duitsland op peil

In de Duitse politiek is er met name vanuit de (extreem)rechtse hoek veel kritiek op de EV's. Maar wat critici van elektrische auto’s vaak vergeten: juist dankzij de snel opgeschaalde productie van EV’s bleef de totale autoproductie in Duitsland op peil.

Auto’s met verbrandingsmotor zitten namelijk al jaren in de min. In 2020 werden in Duitsland nog 3,09 miljoen benzine- en dieselauto’s gebouwd, maar in 2026 zijn dat er naar verwachting nog maar 2,35 miljoen. Een daling van 23,9 procent.