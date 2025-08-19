Opladen bij Fastned vaak duurder dan benzine tanken

Nieuws

Ondanks de verhoogde laadprijzen, is elektrisch laden nog steeds veel goedkoper dan benzine tanken. Dat beweert de directeur van Fastned. Maar is dat wel echt zo? Wij slaan aan het rekenen.

Begin 2025 heeft laadstationexploitant Fastned zijn laadprijzen verhoogd vanwege hogere stroomkosten. Je betaalt in Nederland momenteel 0,74 euro per kilowattuur. Fastned-CEO Michiel Langezaal stelt EV-rijders gerust in gesprek met nu.nl: "Elektrisch laden blijft wel nog steeds veel goedkoper dan benzine tanken."

0,74 euro per kWh en 2,112 euro per liter

De bovengenoemde stroomprijs van 0,74 euro per kWh geldt voor alle EV-rijders die spontaan langskomen om op te laden bij Fastned. Veel snellaadstations staan langs de Nederlandse snelwegen en benzine tanken langs de snelweg is meestal peperduur. Daarom rekenen we met de huidige adviesprijs van 2,112 euro per liter.

Natuurlijk zijn er plekken waar je veel goedkoper benzine kunt tanken, zoals ook de EV-rijder goedkoper uit kan zijn door een betaald Fastned-abonnement af te sluiten (30 procent korting voor 11,99 euro per maand). Maar in dit rekenvoorbeeld willen we het zo eerlijk mogelijk aanpakken en dus gaan we uit van de hoge adviesprijzen.

Rekenen met 3 auto's op stroom of benzine

We pakken drie populaire modellen die leverbaar zijn als EV en als benzine-auto. Vervolgens nemen we van beide versies de zuinigste uitvoeringen met het laagste WLTP-verbruik. We berekenen hoeveel het kost om 100 kilometer af te leggen met Fastned-stroom en met dure snelwegbenzine.

Peugeot 208

Aandrijflijn WLTP-verbruik Prijs Kosten per 100 km EV 14,0 kWh/100 km 0,74 euro/kWh 10,36 euro Benzine 4,7 l/100 km 2,112 euro/l 9,93 euro

Kia Niro

Aandrijflijn WLTP-verbruik Prijs Kosten per 100 km EV 16,2 kWh/100 km 0,74 euro/kWh 11,99 euro Benzine 4,4 l/100 km 2,112 euro/l 9,29 euro

Audi A6 Limousine

Aandrijflijn WLTP-verbruik Prijs Kosten per 100 km EV 13,7 kWh/100 km 0,74 euro/kWh 10,14 euro Benzine 6,9 l/100 km 2,112 euro/l 14,57 euro





Conclusie

Elektrisch laden is veel goedkoper dan benzine tanken, mits je de EV vergelijkt met een relatief dorstige benzine-auto - zoals een Audi A6 Limousine met een opgegeven verbruik van 6,9 l/100 km (1 op 14,5).

Rijd je in een zuinige Peugeot 208 op stroom op benzine, dan maakt het weinig uit en ben je even duur uit – ongeveer een tientje per 100 kilometer. Met de populaire Kia Niro, waarvan de benzineversie een volwaardige hybride is, ben je met tanken zelfs duidelijk goedkoper uit. Zelfs met de hoge snelwegprijzen van benzine, is opladen bij Fastned in twee van de drie voorbeelden duurder dan benzine tanken.