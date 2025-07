Met de auto op vakantie? Dan moet je in deze Europese landen (niet) stoppen om te tanken

Nieuws

Als je met je benzine- of dieselauto op vakantie gaat, ontkom je er niet aan: tanken. In welke Europese landen kun je goedkoper dan in Nederland tanken? En welke landen kun je beter mijden omdat de brandstof hier nog duurder is? We zochten het voor je uit!

We bekijken de brandstofprijzen van Europese landen om te bepalen waar je wel of niet goedkoper kan tanken dan in Nederland. We gebruiken hiervoor de pagina van de ANWB die wekelijks bijhoudt hoe deze prijzen zich ontwikkelen. Als referentie vergelijken we deze prijzen met de Nederlandse adviesprijs voor brandstof.

Momenteel is de landelijke adviesprijs voor benzine 2,114 euro, diesel kost 1,915 euro. Dit wijkt echter af van de daadwerkelijke gemiddelde prijs van brandstof in ons land: volgens de ANWB ligt dit op 1,855 euro voor een liter benzine en 1,822 voor diesel. Om het makkelijk te houden nemen we de prijs van de goedkoopste beschikbare benzine in een land, vaak is dat E10. Of je E5 of E10 moet hebben hangt af van jouw auto. Kijk hiervoor naar wat de fabrikant van jouw auto voorschrijft.

Deze populaire vakantiebestemmingen zijn zo duur

Allereerst lichten we een aantal populaire doorreislanden en vakantiebestemmingen uit, omdat deze landen voor veel reizigers het meest relevant zijn. In onze buurlanden is benzine wat goedkoper dan hier in Nederland. Zo betaal je in Duitsland iets minder voor benzine, en in België ben je nog wat goedkoper uit.

Wil je diesel, dan kun je juist beter in Duitsland tanken. Oostenrijk en Luxemburg zijn ook uitstekende landen om je tank goedkoper te vullen, terwijl Zwitserland daarvoor minder geschikt is.

Brandstofprijzen ‘doorreislanden’:

Land Prijs benzine (liter) Prijs diesel (liter) Duitsland 1,661 1,607 België 1,584 1,734 Oostenrijk 1,530 1,556 Luxemburg 1,454 1,484 Zwitserland 1,823 1,901

Dan naar de populaire eindbestemmingen. Frankrijk, Italië en Portugal zijn relatief dure landen om te tanken. Al is het nog altijd een stuk voordeliger dan in Nederland. Als je echt een stuk goedkoper wilt rondrijden, kies je echter voor een vakantie naar Spanje, Slovenië of Kroatië.



Brandstofprijzen ‘eindbestemmingen’:

Land Prijs benzine (liter) Prijs diesel (liter) Frankrijk 1,679 1,654 Italië 1,729 1,665 Portugal 1,719 1,644 Spanje 1,467 1,402 Slovenië 1,455 1,494 Kroatië 1,445 1,380

In deze landen moet je zijn voor goedkope brandstof

Wanneer de brandstofprijzen de bepalende factor zijn voor jouw vakantiebestemming - en je niets aantrekt van de politieke situatie - is Rusland de beste keuze. Je betaalt er ruim minder dan een euro per liter voor zowel benzine als diesel. Ook in Moldavië is dit het geval. Andere goedkope landen voor brandstof zijn bijvoorbeeld Turkije, Noord-Macedonië, Oekraïne, Bulgarije en Bosnië en Herzegovina.

Brandstofprijzen ‘goedkope brandstoflanden’:

Land Prijs benzine (liter) Prijs diesel (liter) Rusland 0,679 0,765 Moldavië 0,887 0,782 Turkije 1,117 1,170 Noord-Macedonië 1,202 1,137 Oekraïne 1,268 1,197 Bulgarije 1,258 1,262 Bosnië en Herzegovina 1,272 1,315

… en in deze landen niet

Sommige landen zijn juist zo duur dat je ze beter kan vermijden als je goedkoop rond wil rijden. De koplopers zijn Monaco en Ijsland, met prijzen die veelal boven de 2 euro per liter liggen. Ook Ierland, Liechtenstein en Denemarken zijn dure landen voor benzine en diesel. Verrassend genoeg behoort ook Albanië tot de duurdere brandstoflanden in Europa.

Brandstofprijzen ‘dure brandstoflanden’: