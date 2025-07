Tank deze spotgoedkope benzine niet in Frankrijk als je nog thuis wil komen

Nieuws

In Frankrijk en de Scandinavische landen vind je naast de standaard E95 en E98 benzines ook vaak de veel goedkopere E85. Laat je niet verleiden door de aantrekkelijke prijs van minder dan een euro per liter. Grote kans dat je auto deze brandstof niet aankan.

Wat is E85-benzine?

Die naam E85 is verneukeratief. Als je denkt dat het verschil tussen 85 en 95 te verwaarlozen is, ga je nat. De standaard E95-benzine (ook wel E10 genoemd) die we in Europa het meest tanken bevat namelijk maximaal 5-10 procent bio-ethanol, brandstof op plantaardige basis.

De in Frankrijk en Scandinavië verkrijgbare en goedkope E85 bestaat juist voor 85 procent (!) uit dit plantenspul. En juist daar kan je motor niet goed tegen. De verleiding is echter groot om het te proberen, want in Frankrijk kost een litertje E85-peut rond de 80 cent en in Zweden 1,12 euro.

Waarom ethanol?

Bio-ethanol is gemaakt van plantaardige materialen zoals mais, houtafval, suikerbieten en tarwe. Het grote voordeel van bio-ethanol is dat het veel schoner verbrandt dan normale benzine, daarmee is het veel minder belastend voor het milieu. Dit maakt E85 dus schoner dan standaard E95 of E98, waaraan véél minder bio-ethanol is toegevoegd. Nadeel van ethanol is dat het deels van voedselgewassen komt, en het is niet nu eenmaal niet zo dat de wereld daarvan een overvloed heeft.

E85 is slecht voor je motor

Ander dan gewone benzine, tast bio-ethanol met name zachte onderdelen in het brandstofsysteem aan zoals rubbers, pakkingen en kunststof leidingen. Hierdoor kunnen lekkages ontstaan die weer leiden tot verdere beschadiging van de motor.

Daarnaast is het zo dat een moderne motor werkt met bijzonder verfijnde techniek. De afstemming van de brandstofinspuiting gaat tot op microdeeltjes nauwkeurig en is daardoor niet geschikt voor alle brandstoffen. De verbranding van E85 in een motor die daarop niet afgestemd is, verloopt onregelmatig en onvolledig waardoor er veel vervuiling ontstaat. Opnieuw met verstoppingen en slijtage als gevolg.

Als er een klein beetje bio-ethanol aan standaard benzine wordt toegevoegd kan een moderne motor dat prima aan, maar 85 procent is geen klein beetje.

Deze auto’s mogen wél E85-benzine tanken

Auto’s die geschikt zijn voor rijden op E85 hebben aangepaste motoren en brandstofsystemen. Een jaar of vijftien geleden leverden Ford en Volvo modellen met vierciinder FlexiFuel-motoren. Bij Saab kregen de voor E85 aangepaste auto's het BioPower-label opgeplakt. De Zweedse overheid stimuleerde auto's op bio-ethanol met belastingvoordelen op de auto's zelf en accijnsverlagingen op de brandstof.

Per ongeluk E85 getankt, wat nu?

Heb je toch per ongeluk E85 getankt, ga daar dan niet luchtig mee om. Schade kan door het grote gehalte ethanol sneller ontstaan dan je denkt. Het best neem je contact op met de ANWB voor advies. Laat je dus niet verleiden tot een eenmalige goedkope tankbeurt. Gelukkig is ook normale benzine in Frankrijk ietsje goedkoper dan in Nederland. In Zweden betaal je voor een liter Euro 95 (E10) zelfs maar zo'n 1,38 euro.