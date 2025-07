Audi doet eindelijk iets waar we stiekem al jaren op hopen

Nieuws

Audi zette eind 2023 een dikke streep door de Audi TT. Na ruim 662.762 exemplaren verdween een van de gaafste Audi's uit het modellengamma. Sindsdien houdt Audi zijn kaken stijf op elkaar over een mogelijke opvolger. Tot nu.

De enige sportauto die je nu bij Audi vindt, is de Audi e-tron GT. Ja, in het onderstaande bericht noemen we de 400 pk sterke Audi RS 3 Sportback een 'supersportwagen', maar ergens blijft het natuurlijk een 5-deurs gezinsauto in het C-segment, hoeveel power je er ook in douwt.

De Audi TT was een échte sportauto. Met alleen een portier voor de bestuurder en passagier. Hoe je achterin komt, is van ondergeschikt belang. Een sportauto is lager dan een Audi RS Q8 performance en is allesbehalve praktisch. Boekhouders sidderen, want in dit SUV-tijdperk valt er nauwelijks geld mee te verdienen. En toch wil je 'm.

Audi wil zijn sportauto terug

Ook Audi wil zijn sportauto terug, getuige de veelbelovende woorden van CEO Gernot Döllner. "We zijn toe aan een nieuw 'TT-moment' - een auto die in één klap duidelijk maakt waar Audi voor staat en die de sterke punten van alle modellen helpt onderstrepen. Een sportwagen moet precies dat gaan doen."

Verwacht geen kopie van de oer-TT, want dit is volgens Döllner een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. "Je moet eerst heel duidelijk bepalen wat de essentie van Audi is en vervolgens op basis hiervan met iets nieuws komen." Al houdt de CEO wel de mogelijkheid open dat de naam TT terugkeert.

Er zijn nog weinig details bekend, maar Döllner zegt al wel dat de auto volledig elektrisch wordt en een 'zeer emotionele sportwagen'. Hij voegt daaraan toe dat het model ergens tussen de TT en Audi R8 in gepositioneerd zal worden.

Dat klinkt verdacht veel als een Audi-variant van het platform waarop ook de elektrische opvolgers van de Porsche 718 Cayman en Boxster worden ontwikkeld. Dat is geen gekke gedachte, aangezien de e-tron GT ook is gebaseerd op een auto uit Zuffenhausen, namelijk de Porsche Taycan.

Nieuwe Audi TT op IAA 2025

De CEO van Audi liet al eerder weten dat het merk plannen heeft om de spirituele opvolger van de TT te onthullen op de komende IAA in München (9-14 september 2025).

De vraag is of Porsche hetzelfde doet met de elektrische opvolger van de Porsche Boxster/Cayman. De kans dat hier de nieuwe elektrische Porsche Cayenne staat, is groter (zie het bericht onderaan). Wie er met de eer gaat strijken, weten we begin september.