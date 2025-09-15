Lotus Emeya review: vergeet alles wat je denkt te weten over Lotus

Tests

Met de Lotus Eletre hebben we al eens gereden, maar de Emeya ontbrak tot nu toe op onze testlijst. Een subtiele naamswijziging in de uitvoeringen is wat ons betreft genoeg reden om de sedan eens op te halen.

Wat valt op aan de Lotus Emeya?

Het eerste wat opvalt als je voor het eerst oog in oog komt te staan met de Lotus Emeya, is hoe groot hij is. We hebben het hier over een auto van ruim vijf meter lang en twee meter breed. Maar het meest schokkende getal gaat niet over de afmetingen, maar over het gewicht. Hou je vast … de Emeya weegt maar liefst 2550 kilogram.

Dat is op zichzelf al best shocking, maar al helemaal voor een auto met de Lotus-badge op zijn neus. Mocht het je niet bekend zijn: het van oorsprong Britse automerk bouwt eigenlijk alleen sport- en racewagens. Het beroemde credo van oprichter Colin Chapman luidt: "Simplify, then add lightness." Oftewel: houd het simpel en maak het lichter. Dit resulteerde meestal in vrij spartaanse, maar wel heerlijk lichtvoetige rijdersauto's.

Maar sinds 2017 is Lotus in handen van Geely. Dit enorme Chinese autoconcern zou je kunnen kennen als moederbedrijf van onder andere Volvo, Polestar, Zeekr en Lynk & Co. Sinds Geely de show runt bij Lotus, is het bedrijf eigenlijk tweeledig geworden.

Aan de ene kant heb je nog het merk zoals we het kennen, met bijvoorbeeld de prachtige Lotus Emira. Een echte sportwagen met onder de motorkap nog ‘gewoon’ een benzinemotor die Lotus uit de schappen van Mercedes (viercilinder) en Toyota (V6) heeft gehaald. Al moet gezegd worden dat ook de Emira geen echte lichtgewicht is (vanaf 1446 kilogram).

Aan de andere kant heb je de luxueuze elektrische auto’s. De pr-manager van Lotus noemt ze ook wel ‘lifestyle-producten’. Dit is de categorie waar de Lotus Eletre en dus deze Lotus Emeya binnen vallen. Ze breken op meerdere fronten met tradities bij Lotus: niet alleen zijn de Eletre en Emeya zo’n beetje het tegenovergestelde van licht en worden ze daarnaast in China gebouwd, ook bieden ze meer luxe en verfijning dan een Lotus ooit eerder heeft gedaan.

Eerder dit jaar kregen zowel de Eletre als de Emeya nieuwe uitvoeringen. Waar kopers eerder nog de keuze hadden tussen de ‘S’ of de ‘R’, nu biedt het merk de voertuigen aan met de toevoegingen ‘600’ en ‘900’. Deze cijfers zijn niet willekeurig, maar staan zoals je misschien al had kunnen raden (grofweg) voor het vermogen in pk's.



Wat is goed aan de Lotus Emeya?

Wij krijgen de Emeya 600 mee. Dat betekent dat we de beschikking hebben over 613 pk en 710 Nm. Wil je nog meer indrukwekkende cijfers? De honderdsprint klaart deze EV in iets meer dan 4 seconden, en verder heeft de Emeya een batterij van 102 kWh. Daarmee heeft de auto een theoretische range tot 610 kilometer.

De laadprestaties van de Lotus Emeya zijn niet minder imposant, in tegendeel. AC-laden doet-ie met 22 kW, snelladen kan de Emeya mede door zijn 800 volt-architectuur zelfs tot 420 kW. Dat doet geen enkele concurrent hem na. We konden niet eens een laadpaal vinden die meer dan 400 kW bood. Misschien dat we mede daarom tot maximaal 360 kW kwamen. Alsnog een hoogste snellaadvermogen dat we ooit door een laadkabel hebben gejaagd. Indrukwekkend.

Het zal je niet verrassen dat de Emeya bloedsnel is. De acceleratie voelt elke keer weer alsof je wordt afgeschoten. De Vogel Rok of de Goliath zijn er niets bij. We kunnen ons niet voorstellen dat een potentiële klant een proefrit maakt in de 600 en dan denkt: mwah, dit was een beetje tam, doe mij toch maar die 900. Het is simpelweg meer power dan je ooit nodig zult hebben, al is het heel tof om af en toe mee te maken.

En het stuurgevoel dan? Lotus is het wel aan zijn stand verplicht om ook van de Emeya een rijdersauto te maken. Naar onze mening is dat deels gelukt. De auto laat zich gemakkelijk plaatsen en reageert met een stuk meer gevoel op een stuurcommando dan de gemiddelde EV. Vooral als je de auto gaat testen op een B-weggetje, merk je dit. We vinden het knap hoe Lotus dit gevoel heeft kunnen geven aan een auto die net zo zwaar is als twee nijlpaarden.

Verder verdient Lotus lof voor de afwerking en het materiaalgebruik. Het interieur zit uitstekend in elkaar, oogt fraai en voelt luxueus aan. Alcantara en carbon voeren de boventoon. De stoelen zitten uitstekend en het audiosysteem van het voor audiofielen bekende merk KEF klinkt subliem.

Dat de Emeya zo’n grote auto is, merk je op de achterbank en in de kofferbak. Beenruimte heb je voldoende, en achterin kun je 509 tot 1388 liter kwijt. De frunk van 34 liter is precies genoeg voor je laadkabels.

Het scherm is voor mijn smaak een beetje te groot en daarmee afleidend, maar werkt wel enorm snel en laat haarscherpe graphics zien.



Wat kan beter aan de Lotus Emeya?

We hebben het al een paar keer genoemd, maar je ontkomt er nu eenmaal niet aan: de Lotus Emeya is ruim 2,5 ton zwaar. Dat heeft Lotus geprobeerd te verbergen met het rijgedrag, maar toch lukt dit niet helemaal. Lichtvoetig zoals we gewend zijn van het merk wordt het natuurlijk nooit.

En hoewel het stuurgevoel goed is, blijft het ‘goed voor een EV’. Het gevoel dat een sportieve auto met een krachtige benzinemotor en een handbak je kan geven, blijft uit. Het voelt allemaal te klinisch aan. Dat is niet erg bij een elektrische Opel Astra, maar voor een auto die sportwagenpretenties heeft wel. Zeker als je bedenkt dat je minimaal 111.995 euro betaalt voor de Emeya.

We hadden het eerder over de beenruimte achterin. Die is uitstekend, maar toch zit je niet lekker. Dat komt allereerst omdat je je voeten niet kwijt kunt onder stoel voor je. Dit komt ongetwijfeld door de verhoogde vloer. Lotus moet toch ergens het enorme accupakket van 102 kWh kwijt. Je zit zodoende met je benen omhoog, waardoor je bovenbenen weinig tot geen steun krijgen.

Nog wat kleine missers: de middentunnel bestaat uit twee verschillende materialen. Het voorste gedeelte is zacht, terwijl het materiaal rondom de bekerhouders hard is. Dit is echter net waar je elleboog uitkomt, waardoor je rust op een harde ondergrond. Ook is one pedal drive niet mogelijk bij de Emeya.

Tot slot: we verwachten natuurlijk geen voorbeeldig verbruik van een auto met dit vermogen, maar een gemiddelde van 24,5 kWh is wel erg hoog. Zeker omdat op papier een gecombineerd verbruik tussen de 11,7 en 21,4 kWh wordt beloofd.

Wat is de prijs van de Lotus Emeya?

Instappen in de Lotus Emeya doe je vanaf 111.995 euro. De topversie, de 900 Sport Carbon kost je minimaal 165.895 euro. Daartussen vind je de 600 GT SE (121.095), 600 Sport SE (134.295) en de 900 Sport (150.595). Dit zijn vanafprijzen - met opties als een andere lakkleur, andere wielen, andere remklauwen en bijvoorbeeld een carbon dak loopt dit snel op.

Hoe verhouden deze prijzen zich tegenover de concurrentie? Laten we de bekendste erbij pakken, de Porsche Taycan. Die is verkrijgbaar van 107.700 euro, tot maar liefst 250.600 euro. Het gaat dan om de knotsgekke Taycan Turbo GT, met 1034 pk en 1240 Nm koppel. Als je wat betreft vermogen en actieradius op hetzelfde niveau als de Emeya gaat zitten, zijn de prijzen van de Taycan redelijk gelijkwaardig.

De Audi e-tron GT is een stuk voordeliger (vanaf 99.990), net zoals de Lucid Air (90.948). De Tesla Model S is ondertussen niet meer nieuw leverbaar.

Wat vind ikzelf van de Lotus Emeya?

Voordat je tekent voor een Lotus Emeya, is het denk ik belangrijk om je verwachtingen te managen. Vergeet simpelweg alles wat je over Lotus denkt te weten, want dat gevoel komt niet terug in deze auto. Reken dus niet op dat echte, spartaanse rijdersgevoel.

De Emeya is een heel comfortabele, zeer luxueuze en ruime EV met indrukwekkende specificaties. Daarnaast is de auto echt rijk uitgerust. Ik zou zonder moeite met deze auto in één ruk naar Spanje rijden. Met wat laadstops onderweg uiteraard, maar die hoeven door het hoge laadvermogen helemaal niet lang te duren.