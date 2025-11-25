TEST: In deze EV waan je je in een achtbaan én een vijfsterrensuite tegelijkertijd

Tests

Met de Lotus Eletre hebben we al eens gereden, maar de Emeya ontbrak tot nu toe op onze testlijst. Een subtiele naamswijziging in de uitvoeringen is een mooi excuus om de sedan alsnog op te halen. In de auto word je begroet door een oase van luxe, maar als je het stroompedaal intrapt, waan je je eerder in een ordinaire achtbaan ...

Het eerste wat opvalt als je oog in oog staat met de Lotus Emeya, is zijn lengte. Hij is ruim vijf meter lang en twee meter breed. Maar het meest schokkende getal betreft niet de afmetingen, maar het gewicht. Hou je vast, de Emeya weegt maar liefst 2550 kilogram.

Dat is zelfs voor een EV al best shocking, maar al helemaal voor een auto met de Lotus-badge op zijn neus. Het van oorsprong Britse automerk bouwt eigenlijk alleen sport- en racewagens. Het beroemde credo van oprichter Colin Chapman luidt: "Simplify, then add lightness." Oftewel: houd het simpel en maak het lichter. Dit resulteerde meestal in vrij spartaanse, maar wel heerlijk lichtvoetige rijdersauto's.

Twee sporen

Sinds 2017 is Lotus in handen van Geely. Ook Volvo, Polestar, Zeekr en Lynk & Co vallen onder dit grote autoconcern. Sinds Geely de baas is van Lotus, heeft het merk twee gedaantes. Aan de ene kant heb je nog het merk zoals we het kennen, met bijvoorbeeld de prachtige Lotus Emira. Dit is een echte sportwagen met onder de motorkap nog ‘gewoon’ een benzinemotor, die Lotus uit de schappen van Mercedes (viercilinder) en Toyota (V6) heeft gehaald. Al is ook de Emira geen echte lichtgewicht (vanaf 1446 kilogram).

Aan de andere kant heb je de luxueuze elektrische auto’s. De pr-manager van Lotus noemt ze ‘lifestyle-producten’. Dit is de categorie van de Lotus Eletre en de Emeya. Ze breken op meerdere fronten met tradities bij Lotus: niet alleen zijn ze het tegenovergestelde van licht en worden ze in China gebouwd, ook bieden ze meer luxe en verfijning dan een Lotus ooit heeft gedaan.

Eerder dit jaar kregen zowel de Eletre als de Emeya nieuwe uitvoeringen. Tot dan toe hadden kopers de keuze tussen de ‘S’ of de ‘R’, nu biedt het merk de auto's aan met de toevoegingen ‘600’ en ‘900’. Deze cijfers zijn niet willekeurig, maar staan voor het vermogen in pk's.

Imposante cijfers

Wij rijden met de Emeya 600. Dat betekent dat we de beschikking hebben over 613 pk en 710 Nm. Nog meer indrukwekkende cijfers? De honderdsprint klaart de EV in iets meer dan 4 seconden, en de Emeya heeft een lel van een batterij van 102 kWh. Daarmee heeft de auto een theoretische range tot 610 kilometer.

De laadprestaties van de Lotus Emeya zijn ook al zo imposant. AC-laden doet-ie met 22 kW, snelladen kan de Emeya mede door zijn 800 volt-architectuur zelfs tot 420 kW. Dat doet geen concurrent hem na. We kunnen niet eens een laadpaal vinden die meer dan 400 kW aankan en komen tot maximaal 360 kW. Alsnog is dit het hoogste snellaadvermogen dat we ooit door een laadkabel hebben gejaagd. Indrukwekkend.

Bloedsnel

Het zal je niet verrassen dat de Emeya bloedsnel is. De acceleratie voelt elke keer weer alsof je wordt afgeschoten. Je waant je in Efteling-atracties als de Vogel Rok of de Goliath. We kunnen ons niet voorstellen dat een potentiële klant een proefrit maakt in de 600 en denkt: mwah, dit was een beetje tam, doe mij toch maar die 900. De 600 biedt al meer power dan je ooit nodig zult hebben, al is zo'n snelle sprint heel verleidelijk om af en toe te doen.

En het stuurgevoel dan? Lotus is het aan zijn stand verplicht om ook van de Emeya een rijdersauto te maken. Dat is deels gelukt. De auto laat zich gemakkelijk plaatsen en reageert met een stuk meer gevoel op een stuurcommando dan de gemiddelde EV. Dat merk je vooral op een B-weg. Het is knap hoe Lotus dit gevoel heeft kunnen geven aan een auto die net zo zwaar is als twee nijlpaarden.

Ruim en luxueus

Verder verdient Lotus lof voor de afwerking en het materiaalgebruik. Het interieur zit uitstekend in elkaar, oogt fraai en voelt luxueus aan. Alcantara en carbon voeren de boventoon. Het scherm is eigenlijk een beetje te groot en leidt te veel af, maar werkt wel snel en laat haarscherpe graphics zien. De stoelen zitten fijn en het audiosysteem van het onder audiofielen bekende merk KEF klinkt subliem. Dat de Emeya zo’n grote auto is, merk je op de achterbank en in de kofferbak. Daar kun je 509 tot 1388 liter kwijt.

De beenruimte achterin is uitstekend, maar toch zit je niet lekker. Dat komt allereerst omdat je je voeten niet kwijt kunt onder de stoel voor je, vanwege de verhoogde vloer. Lotus moet ergens het enorme accupakket van 102 kWh kwijt. Je zit zodoende met op getrokken knieën, waardoor je bovenbenen weinig steun krijgen. De frunk van 34 liter is precies genoeg voor de laadkabels.

Sportwagenpretenties

Tijdens het rijden merk je in elke bocht dat de Emeya ruim 2,5 ton weegt. Lichtvoetig zoals in de oude Britse dagen wordt het natuurlijk nooit. Hoewel het stuurgevoel goed is, blijft het ‘goed voor een EV’. Het gevoel dat een sportieve auto met een krachtige benzinemotor en een handbak je kan geven, blijft uit. Het is allemaal te klinisch. Dat is niet erg bij een elektrische Opel Astra, maar wel bij een auto met sportwagenpretenties. Zeker als je bedenkt dat je minimaal 111.995 euro betaalt voor de Emeya.

Nog wat kleine missers: de middentunnel bestaat uit twee verschillende materialen. Het voorste gedeelte is zacht, terwijl het materiaal rondom de bekerhouders hard is. Dit is echter precies de plek waar je elleboog op steunt. Ook is one pedal drive niet mogelijk bij de Emeya. Tot slot: we verwachten natuurlijk geen voorbeeldig verbruik van een auto met zoveel vermogen, maar een gemiddelde van 24,5 kWh is wel erg hoog. Zeker omdat op papier een gecombineerd verbruik tussen de 11,7 en 21,4 kWh wordt beloofd.

Prijzen en concurrenten

Instappen in de Lotus Emeya doe je vanaf 111.995 euro. De topversie, de 900 Sport Carbon, kost minimaal 165.895 euro. Daartussen vind je de 600 GT SE (121.095), 600 Sport SE (134.295) en de 900 Sport (150.595). Dit zijn vanafprijzen; met opties als een andere lakkleur, andere wielen, andere remklauwen en bijvoorbeeld een carbon dak loopt dit snel op.

Hoe verhouden deze prijzen zich tegenover de concurrentie? Laten we de bekendste erbij pakken, de Porsche Taycan. Die is verkrijgbaar vanaf 107.700 euro en de prijzen lopen door tot maar liefst 250.600 euro. Het gaat dan om de waanzinnige Taycan Turbo GT, met 1034 pk en 1240 Nm koppel. Als je wat betreft vermogen en actieradius op hetzelfde niveau als de Emeya gaat zitten, zijn de prijzen van de Taycan redelijk gelijkwaardig. De Audi e-tron GT is een stuk voordeliger (vanaf 99.990), net als de Lucid Air (90.948). Van de Tesla Model S heeft de Lotus geen last, want die is niet meer leverbaar.

Conclusie

Vergeet alles wat je over Lotus denkt te weten, want dat gevoel komt niet terug in de Emeya. Het is een comfortabele, zeer luxueuze en ruime EV met indrukwekkende specificaties en een rijke uitrusting. Je zonder moeite met deze auto naar Spanje rijden. De laadstops onderweg hoeven dankzij het hoge laadvermogen niet lang te duren.