De Lotus For Me is helemaal niet voor jou

Na het internationaal falen van de elektrische strategie van Lotus komt het merk nu met een plug-in hybride SUV. Dat zou op papier moeten werken.





Hoezo is de Lotus For Me niet voor mij?

De deze week gelanceerde Lotus For Me plug-in hybrid is een Eletre met hulpmotor en is alleen voor de Chinese markt. Wel verschijnt er in het voorjaar een vergelijkbaar model voor de Europese markt, dat wijselijk de naam Eletre X krijgt.

Eletre ken ik, maar wat houdt die X in?

Dat staat voor X-hybrid en dan weet je nog niks. Wel weten we dat het Chinees-Britse Lotus de weg naar een EV-only toekomst volledig heeft opengebroken. Helemaal niemand zit te wachten op de elektrische Eletre (en Emeya), waardoor die hyper-SUV vanaf juni ook verkrijgbaar is met een tweeliter turbobenzinemotor.

Vet! Dat is zeker het 400 pk tweeliter viercilinder AMG-blok uit de briljante Emira ?

Helaas. Lotus monteert voorin overdwars een 204 pk tellende motor uit de schappen van moederbedrijf Geely. Deze range extender met de naamcode DHE20-PFZ vind je ook terug in de Zeekr 9X, een SUV die de Rolls Royce Cullinan er aantrekkelijk uit laat zien. Ken je de Zeekr 9X niet? Houden zo. Niet googlen.





Maakt dat de stekker-Lotus tot stakker-Lotus?

Zeker niet, in combinatie met de elektromotoren beschikt de Eletre X over 952 pk, dat is meer dan de huidige Eletre-topper – de R - die 905 pk heeft. Al dat vermogen is nodig om de strijd aan te gaan met Ferrari’s, Lamborghini’s, maar vooral het eigengewicht van 2600 kilo.

Gaat de Eletre X het merk erbovenop helpen?

Hoewel we het merk een warm hart toedragen, geloven we niet dat de For Me/Eletre X de redding is voor Lotus. Aandeelhouders lijken niet erg onder de indruk van de noodgreep, het aandeel Lotus Technology is in twee jaar tijd gedecimeerd en veerde bepaald niet op na de introductie van de For Me/Eletre X.