Nieuws

Het is ontzettend pijnlijk om de trage ondergang van het roemruchte Lotus te aanschouwen. De elektrische Eletre en Emeya verkopen nauwelijks en de tweezits Emira sportwagen op benzine nog veel minder. Eigenaar Geely sleutelt nu een viercilinder benzinemotor in de Eletre, in de hoop een grotere markt aan te boren.

Lotus Voor Wie?

Het leidt tot de allereerste plug-in hybride van het merk, maar het meest opzienbarende van die hele operatie is nog wel de naamgeving. Het aangepaste model kan natuurlijk niet langer Eletre heten, dus bedacht iemand ‘For Me’. Lotus Voor Mij klinkt niet alleen net zo wanhopig als Bouw Jouw Droom Zeeleeuw, het breekt ook met de traditie dat Lotusnamen al sinds eind jaren ‘50 met een ‘E’ beginnen, denk aan Eleven, Elite, Esprit, Elise, etc.

Foto's: MIIT

Meer dan 900 pk

Naam terzijde is de For Me geen stumper, want dankzij een 279 pk sterke benzinemotor beschikt over de Lotus een systeemvermogen van tussen 900 en 1000 pk, ruim genoeg om de meer dan 2.5 ton wegende SUV rap van zijn plaats te krijgen. Hiermee stapt Lotus af van zijn ev-only toekomstvisie, maar of het genoeg is om het merk te redden?

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en krijg al het interessante autonieuws wekelijks in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Mega-verlies

Er is nog maar weinig over van de ooit zo ambitieuze plannen van eigenaar Geely. De fabriek waar de Eletre en Emeya gebouwd worden kostte een miljard en moest jaarlijks zorgen voor verkoopcijfers van meer dan 100.000 exemplaren. De realiteit is dat het Brits-Chinese merk tot en met september van dit jaar 3314 EV’s verkocht. Wereldwijd. Ook de laatste Lotus volgens ouderwets recept - de Emira - is uit de gratie. Van de in Engeland gebouwde tweezitter wist Lotus er 1298 te slijten, een daling van 64 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. De eerste negen maanden van dit jaar leed Lotus een verlies van meer dan 300 miljoen euro, oftewel 65.000 euro per verkochte auto.

En de Emeya?

Het is niet bekend of de Lotus For Me ook For Nederland is en hoe deze wordt geprijsd ten opzichte van een Eletre. Mocht zo’n plug-in hybride de redding blijken voor het merk, dan zal de Emeya mogelijk ook deze behandeling ondergaan.