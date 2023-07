Review Lotus Eletre (2023): niet eerder had een auto van dit merk een trekgewicht

Lotus is een veelgebruikte naam voor Chinese restaurants. Maar voortaan kun je de naam Lotus ook koppelen aan een Chinese suv. Wij reden met deze elektrische suv, de Lotus Eletre. Hoe bevalt-ie?

Wat is opvallend aan de Lotus Eletre?

De Eletre is de eerste suv van Lotus en de eerste Lotus met neerklapbare achterbank en, zover wij weten, met een trekgewicht (2250 kilogram). Het van oorsprong Britse automerk bouwt eigenlijk alleen sport- en racewagens. Het beroemde credo van oprichter Colin Chapman luidt: simplyfi, then add lightness. Oftewel: houd het simpel en maak het lichter.

Je hoort ons niet zeggen dat de inmiddels overleden Chapman zich omdraait in zijn graf als hij de minimaal 2490 kilogram wegende Lotus Eletre ziet (oh, nu doen we het toch). Opmerkingen in die richting komen de huidige Chinese eigenaar van Lotus (de Geely-groep die ook Polestar en Volvo heeft) vast de neus uit. Je kunt het ook zo zien: zonder Geely was er waarschijnlijk helemaal geen nieuwe Lotus. En als de constructeurs niet zo veel aluminium (43 procent) hadden gebruikt, was de auto waarschijnlijk nog zwaarder geweest.

De Eletre is 5,10 meter lang en 2,20 meter breed, inclusief de buitenspiegels (zie je nu ook een hoofdschuddende Chapman voor je?). De hoogte is gelijk aan die van de Audi Q8 E-tron (1,63 meter). Andere concurrenten zijn volgens Lotus de Range Rover, Porsche Cayenne en Mercedes EQE SUV. De Eletre staat op zijn eigen onderstel en niet dat van Polestar/Volvo.

Qua design gebeurt er veel, net als bij de Lamborghini Urus. Neem de achterkant. Die is volgens de laatste mode voorzien van een lichtbalk. Als je op de auto afloopt, geeft de lichtstrip met bepaalde kleuren de status van de batterij (112 kWh, 800 volt) aan. Op elke hoek van het dak zit een nogal aanwezige flap. En dan zit er aan weerszijden van de carrosserie ook nog een gat. Die flappen en gaten zijn functioneel, ze zorgen voor en gunstige luchtstroom, een eigenschap waar het oude Lotus om bekend stond.

Wat is goed aan de Lotus Eletre?

Voor een grote en zware suv, rijdt de Eletre opvallend lichtvoetig. Chapman kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie in zijn graf, want het is heel knap wat Lotus gedaan heeft. Natuurlijk, zo speels als een Lotus Elan, het sportwagentje uit de jaren 60 waar de Mazda MX-5 op geïnspireerd is, wordt het niet. Wel kun je de elektrische suv goed plaatsen en hij stuurt direct.

Die wendbaarheid is deels te danken aan de vierwielbesturing (standaard op de R-versie). Eigenlijk heb je nooit het idee dat je met zo'n forse suv onderweg bent. Totdat je op een smalle weg stuit of een krappe parkeergarage inrijdt, want dan blijkt de Eletre toch wel heel breed te zijn. Dat merk je op een positieve manier achterin. De schouder-, been- en hoofdruimte zijn dik in orde.

Met de flippers achter het stuur kun je de mate van remgeneratie bepalen en een van de vier rijstanden kiezen: range, tour, sport en offroad, ook een primeur voor Lotus. Boven een bepaalde snelheid komt de achterspoiler omhoog en klemt de stoel je steviger vast. Alsof je flink wordt beetgepakt door een overenthousiaste oudtante die nog altijd denkt dat je haar kleine lieve neefje bent, ook al ben je de 50 gepasseerd. Je hoeft het 'gaspedaal' maar even aan te raken en de Eletre reageert fel. Een aangename verrassing is dat de suv niet over de weg stuitert; de Eletre blijft comfort bieden.

Het interieur is prachtig. Fraai leer en sportief alcantara wisselen elkaar af. De stoelleuning voelde eerst hard aan maar na verloop van tijd viel dit niet meer op. Het sportstuur is relatief klein en grijpt lekker beet. Er is een groot 15,1-inch oled-scherm dat duidelijke navigatie-instructies geeft. De bijrijder heeft een slank en gestrekt display voor zich waarop hij onder meer kan zien welke muziek je afspeelt. Doe dat vooral, want de geluidskwaliteit van de 23 speakers met Dolby atmos (standaard op de Eletre S) is werkelijk subliem.

Wat kan beter aan de Lotus Eletre?

We stoorden ons aan alle verschillende piepjes en bliepjes. Zodra je de maximumsnelheid met enkele kilometers overschrijdt: een piepje. Zodra je over een wegmarkering rijdt: een bliepje. Zodra je te dicht op je voorligger rijdt (wat volgens ons niet eens het geval was): een ander, luider, piepje. Het is niet uniek voor de Eletre, want vanaf 2024 is het bij wet verplicht en je kunt ze gelukkig de mond snoeren. Wel merk ja dat je met zo'n brede auto al heel snel tegen de wegbelijning aan zit.



Ook vervelend: we kregen eerst met geen mogelijkheid de radio aan. Zodra we tussen alle apps die van de radio hadden gevonden, klikten we hierop, verdween het menu naar onderen en gebeurde er ... niks. Hetzelfde bij Spotify. Een dag later lukte dit overigens wel.

De digitale buitenspiegels zijn gelukkig niet standaard. We keken telkens naar het cameraatje zelf en niet naar het display in de hoek van het dashboard. Daardoor zagen we tijdens het invoegen op de snelweg bijna een hele vrachtwagen over het hoofd. Bovendien zien die kleine cameraatjes er gek uit op zo'n grote suv.

Wat kost de Lotus Eletre?

De Eletre kost minimaal 98.690 euro. Dan heb je 603 pk, 710 Nm, een laadvermogen van 350 kW (DC) en een actieradius tot 600 kilometer. De Eletre S is luxer aangekleed en is er vanaf 124.090 euro. Standaard is de Eletre een vijfzitter, maar wie wil kan de achterbank optioneel laten vervangen door twee sportstoelen met een brede middenconsole inclusief 9-inch touchscreen.

De absolute topper is de Eletre R. Dan moet je 154.090 euro aan Lotus overmaken en krijg je 905 pk aan vermogen en een maximumkoppel van 985 Nm. Met een range tot 450 kilometer lever je wat actieradius in, maar je knalt wel in 2,95 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Dat testten we in de praktijk en het is maar goed dat ons ontbijt al een beetje gezakt was, anders hadden we het van het dashboard kunnen schrapen. Het acceleratievermogen van een elektrische auto blijft ons keer op keer verbazen.

Wat vind ikzelf van de Lotus Eletre?

Als ik mijn ervaring in één woord moet omschrijven: indrukwekkend. Ik ben geen grote fan van het design, maar als Lotus met een exemplaar in zijn maag zit, stap ik daar wel overheen. Hopelijk is dat dan een Eletre in de metallic kleur Galloway Green. Die doet denken aan British Racing Green. De zwart gelakte delen verdwijnen dan naar de achtergrond, waardoor het hele design rustiger wordt. Ik vind de auto wel wat groot, maar als Mini-rijder ben ik natuurlijk niks gewend.

Wellicht wacht ik liever op de sedan met coupé-design die Lotus nog dit jaar verwacht te onthullen. Of beter nog: de kleinere elektrische suv die in 2025 komt. Nee, wacht, een jaar later zegt Lotus met een tweezits sportwagen te komen. Wat zal Colin Chapman trots zijn daarboven.