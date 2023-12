Lotus Eletre: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

490 kilometer is de officiële actieradius van de Lotus Eletre S. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Lotus Eletre heeft een joekel van een batterij: 109 kWh. De Eletre is sowieso een auto met indrukwekkende getallen. Wij testen de Eletre S met 603 pk en 710 Nm. Hij sprint in 4,5 seconden naar de honderd en domineert de linkerbaan van de autobahn met zijn topsnelheid van 258 km/h.

Voor de verbruikstest is het goed om te weten dat de Eletre S maar liefst 2595 kilo weegt en op winterbanden staan. Die banden zijn ook indrukwekkend: 275/40 R22 voor en 315/35 R22 achter. Dat lees je goed: 22-inch winterbanden!

Voor een wintertest is het best lekker weer: overdag 11 graden en ’s avonds 8 graden Celcius. Het is droog en de windzak naast de snelweg beweert dat het behoorlijk waait, maar in de massieve Lotus Eletre merk je daar weinig van. In de onderstaande foto’s kun je het gemiddelde stroomverbruik aflezen. De Eletre maakt er zelfs een fraaie grafiek van.



Lotus Eletre: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Lotus Eletre S onder deze weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 26,2 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 109 kWh helemaal leeg, dan kom je 416 kilometer ver.

Dat is een ronduit hoog stroomverbruik. De 544 pk sterke Mercedes EQS SUV neemt in de winter genoegen met 22,4 kWh/100 km. De Volvo XC40 Recharge staat bekend om zijn grote dorst en scoort 23,0 kWh/100 km. Maar eerlijk is eerlijk: de Eletre is op alle gebieden de overtreffende trap. Zuinigheid staat niet op de eerste plaats bij een hyper-suv.



Lotus Eletre: actieradius bij 130 km/h

Bij 130 km/h holt het stroomverbruik verder omhoog. De Lotus Eletre schrokkebrokt zijn grote batterij leeg met 35,9 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 303 kilometer.

De EQS SUV doet 33,7 kWh/100 km en de elektrische XC40 scoort 32,9 kWh/100 km. Wederom springt de Lotus Eletre bepaald niet zuinig met stroom om.



Actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 490 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 416 km - 85%

Actieradius 130 km/h – 303 km - 62%

Conclusie

De Lotus Eletre S heeft een gigantische batterij en dat is maar goed ook, want hij verbruikt meer stroom dan we gewend zijn van andere grote suv’s. Het resultaat is een actieradius van ongeveer 400 kilometer voor wie zijn rechtervoet in bedwang weet te houden.

En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de Eletre is zo’n krachtige en massieve machine dat je amper merkt of je 100 of 130 km/h rijdt - het is allebei peanuts. De boordcomputer merkt het verschil wel, want als je ’s avonds na 19.00 uur met de rest van het verkeer meerijdt, is na 300 kilometer de koek op.