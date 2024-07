Dit iconische sportwagenmerk worstelt met zijn nieuwste EV, maar er is een oplossing

Nieuws

Lotus staat bekend om zijn puristische, lichte en strak sturende sportwagens. Bij de ontwikkeling van zijn nieuwste model merkt Lotus hoe zwaar het is om dat te combineren met een elektrische aandrijflijn. Maar er is een reddingsboei in zicht.



Sinds 2017 is Lotus in handen van Geely - het grote Chinese autoconcern dat ook Volvo, Polestar en andere merken in zijn portefeuille heeft. Het nieuwe Lotus onder Chinees bewind heeft vrij weinig meer te maken met de roots van het merk. Begrijp ons niet verkeerd, de Lotus Emeya en Lotus Eletre zijn op hun eigen manier indrukwekkende EV’s, maar ze kunnen onmogelijk worden omschreven als lichtvoetig en puur. Eerder zwaar en op-en-top luxe.

Lotus Type 135

Maar Lotus wil weer een model uitbrengen dat zijn naam en reputatie meer eer aandoet. Deze elektrische Lotus Type 135 staat voor 2027 op de planning. De Type 135 is technisch gezien de opvolger van de Lotus Emira, maar voor inspiratie wordt vooral gekeken naar de originele Lotus Elise. Want, zo geeft Lotus-topman Ben Payne aan in het Britse Autocar, de Elise is het ‘go-to touchpoint’ van Lotus. Vrij vertaald: de auto waar Lotus de meeste bekendheid mee heeft vergaard.

Bij de ontwikkeling loopt Lotus echter tegen een bekend probleem aan: door het hoge gewicht van de batterij dreigt de auto zwaar te worden. Ook moet er ruimte in de vloer worden gecreëerd voor het accupakket, waardoor de auto hoger wordt. “De technologie van nu laat niet toe om de Elise op een overtuigende manier na te maken”, aldus Payne.

De Lotus Emira (links) en de Lotus Elise (rechts)

De batterij is de sleutel

En dus is Lotus druk bezig om deze nadelen te elimineren. Dat doet het onder andere met een speciaal ontwikkeld lichtgewicht platform, genaamd ‘E-Sports’. Het subframe is aan de achterkant naar verluidt 37 procent lichter dan die van de huidige Emira, en daarbij zo vormgegeven dat de batterij in het midden van het chassis kan worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de massa van de auto zo optimaal mogelijk is verdeeld.

Dit is echter nog niet genoeg voor Lotus. Payne heeft zijn pijlen gericht op de solid-state batterij, het accupakket dat in EV-land ook wel wordt gezien als de heilige graal. De solid-state batterij is door zijn samenstelling veel lichter dan de gangbare lithium-ion batterij. “De batterij wordt veel kleiner en daarmee ook lichter, waardoor we dichter bij onze kernwaarden kunnen komen”, zo geeft de topman aan.

Helaas voor Lotus is deze techniek nog volop in ontwikkeling en voor zover we weten nog niet beschikbaar voor productie. Al schijnt Nio heel ver te zijn.

Het lijkt er op dat Lotus bereid is te wachten tot het gebruik kan maken van een solid-state batterij in de Type 135: “Lotus heeft als kernfilosofie om alles tot een minimum te kunnen beperken en de auto er vervolgens omheen te bouwen”, geeft Payne aan.