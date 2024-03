Lotus Emeya prijs: durft Lotus hem duurder te maken dan een Porsche Taycan?

Nieuws

Elektrische auto's hoeven niet saai te zijn, is het motto van de baas van Lotus. Saai misschien niet, maar wel duur. Lotus heeft de prijs van de Emeya onthuld.



De Lotus Emeya heeft natuurlijk weinig meer te maken met de oude waarden van het Britse sportwagenmerk. Zijn gewicht is hoog en hij is voorzien van luxe opties waar de verstokte Lotus-rijder zijn neus voor ophaalt. Maar dat hoeft niet erg te zijn, want de Emeya is wel mooi één van de snelste elektrische auto's op de markt. Met 905 pk, bijna 1000 Nm koppel en een actieradius van 610 km gaat de zware supersedan de strijd aan met de Porsche Taycan.

Dan moet je van goeden huize komen en de Emeya gooit dan ook imposante cijfers in de strijd. De sprint naar 100 km/h duurt minder dan 3 seconden en de topsnelheid ligt boven de 250 km/h. Maar qua actieradius wordt de Emeya wel afgetroefd door de Taycan met het grootste bereik: de Duitser komt maximaal 678 km ver.



Sneller laden dan een Porsche Taycan



Aan de laadpaal is de Emeya minstens zo snel: snelladen kan met liefst 350 kW, waardoor de ook al enorme 102 kWh-batterij na vijf minuten laden al 150 kilometer rijbereik heeft. Van 10 naar 80 procent laden is in een kwartiertje gepiept. Als de snelladers dit geweld aankunnen natuurlijk ...

Met zijn verpletterende laadvermogen geeft Emeya zelfs de nieuwe Porsche Taycan (320 kW) het nakijken. Na 5 minuten heb je al 150 kilometer rijbereik bijgetankt. Daarmee wordt een laadpauze eerder een pitstop.



Lotus Emeya prijs 2024



Maar dan de prijzen. Het lijkt alsof Lotus goed heeft gekeken naar zijn concurrent uit Duitsland, want de Lotus Emeya en Porsche Taycan zijn ongeveer even duur. Met een instapprijs van 107.000 euro is de Taycan al niet voor iedereen weggelegd. Maar Lotus gaat daar zelfs nog overheen en prijst de Emeya voor 109.685 euro. Klop je bij de overheid aan voor aanschafsubsidie, dan gaat het loket meteen dicht.

Je kunt het nog veel bonter maken. De Lotus Emeya S, een luxere versie van het 'basis'model, kost 130.585 euro. Voor het topmodel, de Lotus Emeya R, betaal je zelfs 155.025 euro. In het derde kwartaal van 2024 komt de Lotus Emeya naar Nederland. Tot die tijd kun je vast gaan sparen.