Wéér een automerk krabbelt terug en gaat voorlopig niet volledig elektrisch

Steeds meer automerken die eerder beloofden te werken aan een volledig elektrisch aanbod, krabbelen terug. Zo ook Lotus.



Het Brits-Chinese luxemerk was van plan om vanaf 2028 alleen maar EV’s te verkopen, maar past die ambities nu aan. Dat laat Lotus-CEO Qingfeng Feng weten tijdens de Guangzhou Motor Show, zo bericht het Britse Autocar. Het Chinese merk gaat zich naast zijn volledig elektrische modellen nu ook richten op plug-in hybrides. Met deze techniek kan Lotus modellen ontwikkelen met een totale actieradius die de 1000 kilometer ruim passeren, zo vertelt Feng. Op benzine en elektriciteit samen, welteverstaan.



Niet zoals je verwacht

Overigens gaat het niet om plug-in hybride-techniek zoals je gewend bent, maar om zogeheten range-extender EV’s. Het verschil is dat de verbrandingsmotor in EREV’s alleen wordt gebruikt om de generator aan te slingeren, en niet om de wielen aan te drijven. Met deze techniek rijdt de auto dus altijd volledig elektrisch, maar is door de verbrandingsmotor de actieradius een stuk groter dan die van een ‘reguliere EV’.

Dat is volgens Feng de reden dat Lotus - net zoals Volvo en Polestar onderdeel van het Geely-concern - toch zijn modellenstrategie aanpast. Eerder wilde het merk dat volgens de topman niet doen omdat het de prettige rijeigenschappen van een elektrische aandrijflijn niet wilde verruilen voor de minder soepele prestaties van een verbrandingsmotor. Met een EREV is dat probleem er niet, omdat de auto altijd de elektromotor gebruikt voor de aandrijving.



Razendsnelle laadtijden Lotus



Om ervoor te zorgen dat de modellen niet te afhankelijk worden van de elektromotor, zet Lotus in op razendsnelle laadtijden. Dit wil de fabrikant bereiken door een elektrische architectuur van 900 volt te gebruiken. Hierdoor gaat het opladen van de batterij zelfs sneller dan swappen, waarop Nio inzet. Tenminste, dat geeft Feng aan.

Teruglopende vraag EV’s

Een andere reden waarom Lotus ervoor kiest om niet alleen op elektrische auto’s in te zetten, is de stagnerende vraag naar EV’s. Lotus is bepaald zijn niet het de enige merk dat hier last van heeft. De tegenvallende verkopen dwongen eerder al 10 automerken om hun EV-plannen terug te schroeven.

Onder andere Toyota, Volvo, Renault, Mercedes en General Motors schoven hun elektrische doelstellingen al op. Ford voelde zich zelfs genoodzaakt om de productie van zijn fabriek in Keulen terug te schroeven, en ook Fiat moest geforceerd productiepauzes inlassen.

Fans luxemerken willen benzine



Vooral het luxesegment waarin Lotus opereert heeft het zwaar met de transitie naar elektrisch. Klanten die in dit segment shoppen, zitten veelal niet te wachten op een EV. Vaak kiezen ze juist nog bewust voor een auto met een verbrandingsmotor. Ook directe concurrent Porsche merkt dit: de Duitsers zwakten hun elektrische ambitie eerder al af. Daarbij rekenen ze de komende jaren niet op een verbetering van de EV-markt in Europa, zo liet Porsche-CFO Lutz Meschke weten tijdens een interne vergadering.

Eieren voor zijn geld

Lotus kiest met deze nieuwe modelstrategie dus eieren voor zijn geld. Wat meer verkoopsucces kan het merk wel gebruiken, aangezien Lotus in de eerste tien maanden van dit jaar wereldwijd slechts 8631 auto’s verkocht.

Van deze verkopen vond 35 procent in Europa plaats en 25 procent in productieland China. In Nederland verkocht het merk dit jaar nog maar 130 auto’s. Ter vergelijking: de Porsche Taycan (215 verkopen) ging al vaker over de toonbank dan alle Eletres, Emeya's en Emira's bij elkaar.