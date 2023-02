Mercedes EQS SUV: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

594 kilometer is de officiële actieradius van de Mercedes EQS SUV met 108,4 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

594 kilometer is zelfs nog aan de lage kant. Dat is de range van ons 544 pk sterke topmodel (EQS SUV 580 4Matic), maar als je kiest voor een zuinige en beschaafde EQS SUV 450+, dan kom je tot wel 634 kilometer ver op acculading stroom. Alle versies hebben trouwens zo’n reusachtig accupakket van 108,4 kWh.

Elke actieradiustest is een momentopname en wij testen de EQS SUV op een prachtige winterdag. Het is 6 graden, zonnig en windstil. We zijn op zoek naar een realistisch verbruikscijfer – het is geen zuinigheidsrit. Wat wil zeggen dat de verwarming op 21 graden staat en de stoelverwarming op standje hoog. We rijden 100 kilometer ver, overdag op 100 km/h en ’s avonds op 130 km/h. Dit zijn de resultaten.

Mercedes EQS SUV: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Mercedes EQS SUV onder deze weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 22,4 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij van 108,4 kWh helemaal leeg, dan kom je 484 kilometer ver.

Ga nou niet mopperen over dat ‘gat’ van 110 kilometer tussen de officiële actieradius en het aantal snelwegkilometers, want EQS SUV doet het super. Als je kijkt naar het stroomverbruik, overtreft hij onze verwachtingen. Hij verbruikt namelijk maar 12 procent méér stroom dan de gewone Mercedes EQS (actieradiustest). En de EQS sedan is een van de meest gestroomlijnde productieauto’s ter wereld. De EQS SUV is precies dat: een hoge suv.

Mercedes EQS SUV: actieradius bij 130 km/h

Dit is onze comfortabelste 130 km/h-actieradiustest ooit. Als we ’s avonds de snelweg opdraaien en het gaspedaal indrukken, horen we normaal de rijwind venijnig langs de testauto suizen. De EQS SUV is werkelijk fluisterstil. Heerlijk.

De temperatuur is gedaald tot -0,5 graden. De stroomverbruik klimt juist omhoog, naar 33,7 kWh/100 km. Dat is veel, maar niet bepaald een verrassing. Het is maar 13 procent meer dan wat de EQS sedan klokt. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 321 kilometer.



Conclusie

Een grote luxe suv zoals de EQS SUV is gemaakt om kilometers te verslinden en verdient een groot bereik. Dankzij de enorme batterij van 108,4 kWh kom je overdag 484 kilometer op een acculading stroom. En dat is een prima afstand.

Maar de EQS SUV is zo comfortabel, dat je ongemerkt het gaspedaal dieper indrukt. Dus reken maar dat je ’s avonds na 19.00 uur over de linkerbaan zoeft met 130 km/h. En dan is de koek al na 321 kilometer op. Moet je nagaan hoe snel de batterij leeg is, als je vrij baan hebt op de Duitse autobahn. De EQS SUV-rijder moet zijn rechtervoet dus een beetje in bedwang houden.