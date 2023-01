Mercedes EQS SUV (2023) test: waarom hij de EQS sedan overbodig maakt

Je moet wel een heel grote liefhebber van het carrosserietype sedan zijn, wil je de Mercedes EQS SUV in de wind slaan en je handtekening zetten onder het koop- of leasecontract van de Mercedes EQS sedan. En dat is niet alleen omdat de Mercedes EQS SUV wel als zevenzitter leverbaar is.

Als je meer dan 100.000 euro wilt stukslaan op een elektrische topklasse auto, kun je bij Mercedes terecht bij de Mercedes EQS Limousine en de Mercedes EQS SUV. Laatstgenoemde is als 450 4MATIC het onderwerp van deze rijtest. Wat ons betreft, ziet de elektrische suv er in ieder geval beter uit dan zijn broer met kofferbak. Alle verhoudingen kloppen als een bus. De twee elektromotoren - een op de vooras en een op de achteras - kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Variabele vierwielaandrijving dus, die zich aanpast aan de rijsituatie. Het systeemvermogen is 360 pk, het maximumkoppel 800 Nm.

Bubbel van serene rust

De Mercedes EQS SUV voelt heel vertrouwd aan. Net als in de Mercedes EQS sedan, zit je in een bubbel van serene rust, ook al rijdt je chauffeur over slecht wegdek. Het comfort is ongeëvenaard. Zodra het bergopwaarts gaat (Mercedes houdt de perspresentatie in de Amerikaanse Rocky Mountains), veranderen we de rijstand van Comfort naar Sport. De Mercedes EQS SUV reageert directer op het rechterpedaal, terwijl de suv dichter op het asfalt komt te liggen dankzij het adaptieve onderstel. Op dat moment merk je dat zelfs een suv met obesitas (lees: een leeggewicht van zo'n 2700 kilo) zowaar sportief kan zijn.

Als een goedgemutste berggeit

Door de achterasbesturing met verstelbare stuurhoek wordt de zwaarlijvige suv zelfs in krappe bochten opmerkelijk wendbaar. In de rijstand Offroad verdeelt de Mercedes EQS SUV zijn aandrijfkrachten over de voor- en achteras, afhankelijk van welke meer grip heeft. Dankzij dit foefje klimt de luxe suv als een goedgemutste berggeit over grindpaden omhoog. Dat hierbij af en toe een wiel moet worden opgelicht, deert hem niet. En dan is hij in tegenstelling tot de EQS sedan ook nog eens leverbaar met zeven zitplaatsen en biedt hij meer bagageruimte, namelijk 645 liter die is uit te breiden tot een allesverslindende 2100 liter.

Conclusie

De Mercedes EQS SUV is veelzijdiger dan de sedan, biedt meer bagageruimte én is leverbaar met een derde zitrij voor twee personen. En hij is nog minder duur ook. De EQS SUV 450 4MATIC kost in Nederland minimaal 127.845 euro, terwijl je voor een gelijk gemotoriseerde EQS met identieke uitrusting ten minste 129.902 euro betaalt.

