TEST: Zo bekeken is de 650 pk sterke Kia EV6 GT (2025) een koopje

De krachtigste Kia EV6 kost 68.495 euro en dat lijkt veel geld, maar het is een koopje als je kijkt naar de prijs per pk. Waar anders betaal je slechts 105 euro per paardenkracht?

Toen collega Jaap met de gefacelifte Kia EV6 reed, viel hem op hoe kneiterhard de auto geveerd is. Nou staat de EV6 bekend als een van de sportievere EV-modellen en zijn vergelijkingsmateriaal op die dag was de gerieflijke EV3.

Een sportief vlaggenschip als de EV6 GT móét juist een stevig onderstel hebben. Als je 650 pk en 770 Nm onder je rechtervoet hebt, hoort tandengeklapper en beurs zitvlees er een beetje bij. En zolang je met die mindset achter het stuur van Kia’s elektrische sportwagen stapt, valt het allemaal reuze mee. Het onderstel heeft adaptieve schokdempers die in hun comfortabelste stand zelfs behoorlijk vergevingsgezind zijn.

Daar komt bij dat de racekuipen je lichaam stevig vasthouden en precies genoeg zitcomfort bieden. De hoofdsteunen zitten eraan vast en staan onder de juiste hoek; ze drukken je hoofd niet hinderlijk naar voren.

0 naar 100 km/h in 3,5 seconden

Je hebt zelf in de hand hoe venijnig je lichaam in de sportstoel gedrukt wordt. Op het stuur prijkt een gifgroene knop en als je daarop drukt, gaat de EV6 in de GT-stand: maximaal vermogen, maximaal afzien. De adaptieve schokdempers laten zich van hun starste kant zien en met behulp van launch control schiet je in 3,5 seconden naar de honderd.

Zelfs als je denkt te weten wat er komen gaat, worden je zintuigen totaal overdonderd. En de GT weet van geen ophouden. Waar reguliere uitvoeringen van de EV6 bij 188 km/h de handdoek in de ring gooien, dendert de EV6 GT door tot 260 km/h. Om ervoor te zorgen dat je het hoofd koel houdt, levert Kia stoelventilatie tegenwoordig standaard.

Kia EV6 GT: zo herken je de facelift

Je herkent het faceliftmodel van de EV6 GT aan de vorm van de dagrijverlichting die de laatste kriskras-mode volgt. En de bekende groengele remklauwen stralen je tegemoet vanachter nieuwe 21-inch wielen. Verder hebben de voor- en achterbumper een sportieve behandeling gekregen, maar dat valt niet zo op aangezien de EV6 van zichzelf al zo’n opvallende verschijning is. Onderhuids is Kia druk in de weer geweest met extra geluidsisolatie en de afstelling van de besturing. Je kunt zelf kiezen hoe direct of comfortabel je die wilt hebben.

Groengele accenten en motorgeluiden

In de auto kom je de groengele accentkleur op meer plekken tegen. Zowel het nieuwe driespaaks stuur (stiksels én 12-uurmarkering), de kuipstoelen als het dashboard zien er hierdoor extra sportief uit. Tijdens het rijden kun je al je aandacht aan de auto en de weg spenderen, want de knoppen die je nodig hebt vind je op de tast. Nieuwe EV6-rijders moeten alleen even wennen aan het knoppenscherm dat twee weergaven kent: klimaatknoppen of radioknoppen.

Om het rijplezier en spektakel verder op te krikken, kan de EV6 GT doen alsof-ie schakelt en motorgeluiden simuleren. Een moedige poging om de rijervaring van een EV - die veel benzineliefhebbers als afstandelijk ervaren - spannender te maken. Het werkt beter dan je zou denken, maar je kunt het ook zien als halsstarrig vasthouden aan techniek die toch langzaam maar zeker gaat verdwijnen. Alsof je e-mailprogramma het faxgeluid laat horen elke keer als je een berichtje verstuurt …

Actieradius van Kia EV6 GT

De EV6 GT is niet bepaald zuinig en dat nemen we hem niet kwalijk. Zelfs als je braaf met 130 km/h over de snelweg rijdt, jast-ie er 27,9 kWh/100 km doorheen. De grotere batterij die bij de facelift zijn intrede deed, komt dan ook als geroepen. Kia tilde de bruikbare capaciteit van 77,4 naar 84 kWh – goed voor een 130 km-actieradius van 300 kilometer. Grappig genoeg werd het accupakket juist één kilo lichter.

Tijdens het snelladen moet de verbeterde warmtegeleiding ervoor zorgen dat je al na 18 minuten de groene GT-knop weer kunt indrukken.

105 euro per pk

De krachtigste EV6 kost 68.495 euro en dat lijkt veel geld, maar het is een koopje als je kijkt naar de prijs per pk. Waar anders betaal je slechts 105 euro per paardenkracht? Volgens die logica mag een 116 pk sterke Toyota Yaris maar 12 mille kosten en toch moet-ie het dubbele opbrengen. Een gewone EV6 met twee elektromotoren (325 pk) en 84 kWh kost afhankelijk van de gekozen uitvoering al 55.495 tot 62.995 euro. Dus als je de humor inziet van een Kia met launch control, dan is de financiële sprong naar het sportieve topmodel te overzien.

Conclusie

Ik kan er wel om lachen: een praktische gezinsauto als de Kia EV6, maar dan met 650 pk, launch control, 21-inch wielen en groene remklauwen. De recente facelift voegt daar een sportiever design (buiten- en binnenkant) en een grote batterij aan toe. 68.495 euro is veel geld, maar duur is anders.