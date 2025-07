De meest gestolen EV van Nederland wordt maar weinig gestolen

Nieuws

Dat de Toyota RAV4 de meest gestolen auto van Nederland is, is voor de meesten geen geheim meer. Maar welke elektrische auto (!) wordt het meest gestolen in Nederland?

De Toyota RAV4 is over de eerste zes maanden van 2025 de auto die het meest gestolen wordt - 232 stuks volgens Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). De hybride en plug-in hybride SUV is geliefd bij het dievengilde vanwege de grote vraag naar het model. Dat wil zeggen: niet van de goudeerlijke consument (al is die vraag ook groot), maar van schimmige personen.

Meest gestolen elektrische auto

Als we kijken naar puur elektrische auto's die het meest gestolen worden in Nederland, gaat de trofee naar een ander merk, namelijk Kia. De Kia EV6 is de meest gestolen elektrische auto van Nederland.

Gezien het aantal gestolen exemplaren, kunnen we gerust concluderen dat de kans dat je EV opeens niet meer voor je deur staat, helemaal niet zo groot is. Van januari tot en met juni 2025 zijn welgeteld 8 EV6's gejat. Het totaal aantal gestolen elektrische auto's bedraagt 103 stuks. Een heel verschil met het aantal auto's op benzine (incl. hybride en plug-in hybride) dat gejat werd: 3223.

De Tesla Model 3 staat op gelijke hoogte met de Kia EV6 (maar de Kia tikte eerder de 8 stuks aan). Op de tweede plaats staat de Hyundai Ioniq 5 met 6 gestolen auto's. De Peugeot e-2008 (5 stuks), Audi e-tron (5) en BMW iX3 (4) maken de top 5 compleet.

Pure diefstal: Tot 50% (!) korting op een abonnement op Auto Review

Veel gestolen auto's naar Afrika

Conclusie: met een elektrische auto hoef je niet al te bang te zijn dat je auto gestolen wordt. Dieven zitten er helemaal niet op te wachten. Niet zo gek ook als je bedenkt dat in veel landen de laadinfrastructuur niet zo keurig op orde is als in Nederland, Frankrijk en Noorwegen. Volgens VbV verdwijnen steeds meer auto's naar Afrikaanse landen.