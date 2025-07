Kia EV6 GT: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

450 kilometer is de officiële actieradius van de 650 pk sterke Kia EV6 GT. Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Kia EV6 GT is razendsnel op verschillende manieren: hij sprint in 3,5 seconden naar de honderd, heeft een voor EV-begrippen indrukwekkende topsnelheid van 260 km/h en laadt in 18 minuten van 10 tot 80 procent.

Als het opladen zo snel gaat, kun je je afvragen wat de meerwaarde is van een actieradiustest zoals deze. Want als-ie leeg is, gooi je ‘m toch gewoon weer vol? Een verplichte koffiepauze van 18 minuten is tenslotte altijd welkom. Precies genoeg tijd om onze tijdelijke abo-actie te checken. Maar het tegenovergestelde is ook waar: als één EV in staat zou moeten zijn om kilometers te verslinden met 130 km/h, dan is het de EV6 GT wel. Toch?

Kia communiceert een batterijcapaciteit van 84 kWh en we kunnen bevestigen dat dat de bruikbare capaciteit is. Daar gaan we dan ook van uit tijdens deze actieradiustest. We rijden onze gebruikelijke testronde van precies 100 kilometer lang over de snelweg, overdag en 's avonds.

Kia EV6 GT: actieradius bij 100 km/h

Het is 24 graden wanneer we met 100 km/h over de snelweg sukkelen. De goede weersomstandigheden en de relatief lage snelheid (voor EV6 GT-begrippen) zorgen voor een stroomverbruik van 19,8 kWh/100 km. Dat is minder dan wat Kia zelf opgeeft: de fabrieksopgave bedraagt namelijk 20,9 kWh/100 km.

Als je met 650 pk onder je rechtervoet het geduld kunt opbrengen om de hele batterij leeg te rijden met een gemiddelde snelheid van 100 km/h, dan kom je 424 kilometer ver. Dat is maar 6 procent verwijderd van de WLTP-actieradius van 450 kilometer.

Kia EV6 GT: actieradius bij 130 km/h

Helaas mag het in Nederland alleen op bepaalde tijden en plekken, maar 130 km/h rijden past een stuk beter bij de Kia EV6 GT. Wanneer we ’s avonds zijn verbruik testen bij 21 graden Celsius, komt het gemiddelde stroomverbruik uit op 27,9 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 301 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 450 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 424 km - 94%

Actieradius 130 km/h - 301 km - 67%

Conclusie

Het gebeurt maar zelden dat de officiële actieradius die gemeten wordt volgens de WLTP-methode en de uitslag van onze praktijktest op de snelweg zo dicht bij elkaar liggen: 450 versus 424 kilometer. Dat is voor een deel te danken aan de weersomstandigheden, maar toch. Respect voor de Kia EV6 GT.

Trap je het gaspedaal dieper in, dan moet je na 301 kilometer verplicht uitwijken naar een snellaadpaal met een koffiemachine. En zoals we eerder al schreven, is dat geen ramp.