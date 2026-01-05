TEST: Deze nieuweling daagt de Kia EV3 en de Skoda Elroq uit, maar is véél goedkoper

Tests

De Leapmotor B10 is een riante, compleet uitgevoerde en volledig elektrische SUV uit de compacte middenklasse. Toch staat de auto voor de prijs van een EV uit het B-segment al bij je voor de deur. Waar lezen we in de kleine lettertjes overheen?

Laat je niet misleiden door de vanafprijs van 27.995 euro. Voor dit bedrag verwacht je immers een auto uit het B-segment. Zoals de Renault 5 E-Tech Electric, die als 120 pk sterke Urban Range (42 kWh) in Evolution-uitdossing nagenoeg net zo duur is. Maar met een lengte van 4,52 meter is de nieuwe Leapmotor B10 een flink stuk groter. Een SUV die de compacte middenklasse zelfs bijna dreigt te overstijgen, en die uitblinkt met zijn riante interieur en minstens zo riante standaard-uitrusting. Voor nog geen 28 mille. Je krabt jezelf achter de oren: waar schuilt het addertje onder het gras?

Luxe voor weinig

Oké, de Leapmotor B10 mag er dan wat uniform Chinees uitzien, maar vermoedelijk heeft de beoogde koper daar nauwelijks oog voor. Die vindt het kostenplaatje veel belangrijker. Toch straalt de B10 beslist niet uit dat hij bedoeld is voor kopers met een krappe beurs. Open een portier, en je wordt hartelijk verwelkomd in een onderkomen dat keurig is afgewerkt en waarin de onontkoombare harde plastics buiten het bereik van je ledematen blijven. Je legt je ellenbogen op zacht beklede leuningen, en zit niet met je knieën tegen krakend kunststof te drukken. Alleen is de kleur grijs nogal overheersend.

Waar je in de B10 ook niet aan ontkomt, is een volledig gedigitaliseerd dashboard. Voor je neus staan twee displays tot je beschikking. Eentje op de stuurkolom voor de belangrijkste rijinstructies en -informatie (8,8 inch) en eentje centraal, voor navigatie en de bediening van alle functies en systemen (14,6 inch). Het in eigen huis ontwikkelde LEAP OS 4.0 Plus besturingssysteem hoort volgens het Chinese merk even snel en intuïtief te werken als je smartphone, maar Leapmotor had ons gelukkiger gemaakt met wat fysieke knoppen voor de meest gebruikte functies.

Wat nog meer opvalt: zowel voorin als achterin heb je alle ruimte. Weliswaar is de centrale tunnelconsole nogal dominant aanwezig, maar dat doet niets af aan de riante bewegingsvrijheid voor lijf en leden. Zelfs met een lengte van bijna 2 meter, kun je op de achterbank prima 'achter jezelf' zitten. De daklijn loopt naar achteren nauwelijks af, zodat er tussen kruin en het grote glazen panoramadak voldoende marge overblijft. Dat glazen dak is trouwens standaard. En straalt onder de nazomerse zon in Zuid-Frankrijk heel veel warmte af. Een elektrisch bedienbaar zonnescherm ontbreekt gelukkig niet. In de Leapmotor B10 is de bagageruimte groot genoeg voor de dagelijkse gezinsbehoeften: 430 tot 1700 liter. De trekhaak is berekend op een aanhangwagen die niet zwaarder is dan een wat magere 750 kilo.

Correctie op correctie

Wat ook standaard op de B10 zit: led-koplampen, een 360-gradencamera (inclusief dashcam), een warmtepomp, navigatie, een Vehicle to Load-functie en een hele waslijst aan ADAS-systemen, zeventien stuks in totaal. En inderdaad: ook in dit product uit China zorgen alle rijhulp- en veiligheidssystemen voor een kakofonie aan waarschuwingstoeters en -bellen. Op de testroute voelen we voortdurend corrigerende actie in het stuur, omdat we naar de Chinese mening veel te dicht bij de bermrand of de middenlijnen op de weg komen. Correctie volgt op correctie. De B10 maakt het zelfs zo bont, dat we na een kwartiertje al tot een koffiestop worden gemaand. Ja, hallo! Wie is hier nou de brenger van alle onrust?

Leapmotor heeft al aangekondigd via een 'over the air'-update een sneltoets aan het multimediascherm toe te voegen, waarmee alle onruststokers in een enkele handeling het zwijgen kan worden opgelegd. In onze testauto ontbreekt deze functie nog. Toch doet dat niets af aan het feit, dat de B10 helemaal niet zo verkeerd rijdt. Integendeel zelfs: in de besturing zit voldoende 'gewicht', zodat je daadwerkelijk het gevoel hebt dat je vingertoppen in verbinding staan met de voorwielen. Het onderstel is nadrukkelijk op comfort afgestemd. De soepele vering werkt uitstekend samen met een adequate schokdemping, en schotelt op die manier geen te 'slappe hap' voor. Dat is in veel andere elektrische SUV's nog wel eens een ander verhaal.

Leapmotor B10 specs

De Leapmotor B10 is gebaseerd op de nieuwe, geavanceerde 3.5-architectuur van het concern. In de vloer is een batterijpakket van 56,2 (Pro) of 67,1 kWh (ProMax, vanaf 31.495 euro) geïntegreerd. Snelladen kan met maximaal 140 of 165 kW, een keurige laadkracht voor een auto van dit formaat. Leapmotor geeft voor de Pro een grootste actieradius op van 361 kilometer, de ProMax moet 434 kilometer kunnen halen. Gelet op het formaat van het batterijpakket, doet dat in eerste instantie het ergste vrezen voor het energieverbruik. Dat Leapmotor zelf een gemiddeld stroomverbruik van 17,2 (Pro) tot 17,3 kWh/100 km (ProMax) opgeeft, brengt de rust niet terug. Maar de Chinezen schatten het allemaal erg voorzichtig in. Na afloop van onze eerste testrit door het zuiden Frankrijk, onder ideale omstandigheden, laat de boordcomputer van de testauto een gemiddelde zien van 14,5 kWh/100 km. Hoe dit onder herfstige Nederlandse condities uitpakt, moeten we binnenkort op eigen bodem maar eens grondig uitzoeken.



Conclusie

Op grote missers kan de Leapmotor B10 niet worden betrapt. De auto steekt simpelweg keurig in elkaar, hij rijdt prettig, heeft een bijzonder rijke standaarduitrusting en biedt een heleboel ruimte. Dat de Chinezen in staat zijn om zo'n complete auto aan kunnen bieden vanaf 27.995 euro, is ronduit verbijsterend. Een addertje onder het gras? Wij hebben 'm niet gevonden.