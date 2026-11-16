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De Leapmotor T03 is een kleine elektrische stadsauto met een grote troef. Er is namelijk geen (elektrische) auto die je goedkoper rijdt. In onze private lease vergelijker staat de T03 bovenaan, en is hij zelfs net zo goedkoop als de goedkoopste benzineauto.

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Leapmotor T03 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Leapmotor T03 37.3kWh ev design 95pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 279,- p/m Bekijken Athlon Leapmotor T03 EV 37.3kWh Design 5D 70kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 299,- p/m Bekijken Bekijk alle Leapmotor T03 Private Lease deals

Over de Leapmotor T03

Leapmotor is een Chinees automerk dat in Europa wordt verkocht via Stellantis, het concern achter onder meer Peugeot, Citroën, Fiat en Opel. De T03 is het kleinste model van het merk: een vijfdeurs stadsauto van 3,62 meter lang. In onze test bleek hij binnenin ruimer dan je denkt, en de bagageruimte groeit van 240 naar 1040 liter als je de achterbank neerklapt.



Het grootste voordeel van de T03 is de prijs: in onze vergelijker rijd je hem al vanaf 279 euro per maand, bij 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Daarvoor krijg je ook nog een opvallend complete uitrusting, met onder meer een panoramadak en adaptieve cruise control.



Een eerlijk minpunt: lange ritten zijn niet de specialiteit van de T03. Aan een snellader haalt hij maximaal 48 kW, waardoor laden van 30 naar 80 procent 36 minuten duurt. Aan een gewone laadpaal laadt hij met maximaal 6,6 kW: van 30 naar 80 procent kost dan 3,5 uur.

Pluspunten Minpunten + Goedkoopste elektrische auto in de vergelijker

+ Panoramadak, adaptieve cruise control en achteruitrijcamera standaard

+ 275 km actieradius, 395 km in de stad – Snelladen met maximaal 48 kW

– Kleine bagageruimte van 240 liter

– Geen aanhanger toegestaan

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Leapmotor T03 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Leapmotor T03 37.3kWh ev design 95pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 279,- p/m Bekijken Athlon Leapmotor T03 EV 37.3kWh Design 5D 70kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 299,- p/m Bekijken Bekijk alle Leapmotor T03 Private Lease deals

Leapmotor T03 uitrusting

Design

De Leapmotor T03 heeft maar één uitvoering, de 'Design', en die is voor zo'n kleine auto opvallend compleet. Standaard krijg je een panoramadak met elektrisch zonnescherm, 15 inch lichtmetalen velgen, een 10,1 inch touchscreen met online navigatie, DAB+ en spraakbediening. Achter het stuur zit een digitaal instrumentenscherm van 8 inch.

Ook aan veiligheid is gedacht. De T03 heeft adaptieve cruise control, die automatisch afstand houdt tot je voorganger, en een systeem dat je in je rijstrook houdt. Verder zijn een dodehoekwaarschuwing, automatische noodremming, een achteruitrijcamera en parkeersensoren achter standaard. Via de Leapmotor-app kun je de auto op afstand openen, laadsessies beheren en zien waar hij staat. Nieuwe software komt via internet binnen, dus zonder bezoek aan de dealer.

De T03 is er alleen elektrisch, met een accu van 37,3 kWh en een elektromotor van 95 pk die de voorwielen aandrijft. Opties zijn er nauwelijks: alleen de lakkleur kies je zelf. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Specificatie Leapmotor T03 Vermogen 95 pk Koppel 158 Nm Transmissie Automaat 0-100 km/h 12,7 s Verbruik 15,8 kWh/100 km Accu 37,3 kWh Actieradius 275 km Snelladen 48 kW Bagageruimte 240 liter

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

